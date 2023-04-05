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  4. Levi's, Jack Jones... Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Levi's, Jack Jones... Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

04.04.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Fırsatları kapsamında sevilen markaların kot ceketlerinde %40'a varan indirimler sizi bekliyor. Levi's, Jack Jones gibi kalitesiyle nam salmış markaların en sevilen kot ceket modellerini kaçırmamak için acele edin. Stilinizi yenilemek için şimdi en doğru zaman!

Levi's, Jack Jones... Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Güneş yavaş yavaş kendini gösterirken gardıroplarımızdaki mevsimlikler de uzun süredir bekledikleri yerden çıkmaya başladı. Her sezonun en popüler parçaları arasında yer almayı başaran kot ceketleri de önümüzdeki günlerde daha sık göreceğimiz kesin. Baharı, tarzınıza hoş bir dokunuş katarak karşılamak isterseniz Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında şu an indirimde olan kot ceket modellerini keşfedebilirsiniz. Levi's, Koton, Defacto, Jack Jones gibi sevilen markaların kot ceketlerinde %40'a varan indirimler sizi bekliyor. Sizin için en beğenilen indirimli modelleri seçtik. İşte detaylar!

1. DeFacto Oversize Fit Jean Kot Ceket, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-04T153518.656

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten muhteşem bir şey mağazadan daha uyguna aldım, 75 kiloya l aldım hafif bol oldu ama güzel durdu."

  • "Mankenin bedeni açıklamada yazmıyordu S-M arasında kararsız kaldım. Defacto'da bedenim ikisi de. Kalıba göre bazen L bile oluyor ben de tam o duruş istediğim için başka yerlerden araştırdım mankenin üstündeki de M bedenmiş ben de onu aldım ve tam istediğim gibi durdu. Bir ütü gerekiyor sadece. Baya karışık ama oversize modeli çok güzel. Kalıbı duruşu bu tarz sevenler için ideal. Amazon da hemen gönderdi, zaten hediyeydi dün sipariş verildi, tam bugün doğum günüme yetişti. Çok beğendim."
Ürünü İncele

2. JACK & JONES Alvin AKM 528 STS Kot Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T154023.410

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hafif ve şık. Beğendim."

  • "Tam oturuyor, kendi bedeninizi alabilirsiniz. Oversize dursun derseniz büyük tercih edin."
Ürünü İncele

3. Koton Siyah Kot Ceket, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-04T153741.484

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Normalde 36 kullanıyorum ama 34 beden aldım. Modelinden kaynaklı zaten bol. Bir beden küçük almanızı tavsiye ederim."

  • "Ürün görseldekinin aynısı fakat çok ince."
Ürünü İncele

4. Levi's Stock Trucker Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T154312.429

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bahar aylarında giyilebilecek hoş bir ceket. 183 cm / 70 kg olarak M beden üstüme tam oturdu."

  • "Rahat ve konforlu bir ceket. Levi's kalitesi."
Ürünü İncele

5. Calvin Klein Cropped 90'lar Kot Ceket, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-04T154533.414

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Calvin Klein kalitesi. Çok tarz, havalı."

  • "Kalıbı tam, duruşu çok güzel."
Ürünü İncele

6. Koton Erkek Basic Kot Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T152726.407

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kot ceket giymeyi çok seviyorum bu da harika bir ceket çıktı severek giyiyorum."

  • "İyi ki aldım dediğim ceketlerimden. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. JACK & JONES Alvin AKM 528 STS Kot Ceket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T154943.461

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ceket! Baktığım diğer bazı trucker ceket markalarından çok daha şık görünüyor ve hissettiriyor."

  • "Omuzları tam oturuyor, kol uzunluğu yerinde. Giyerken rahat hissettiriyor, sert ve sıkı değil."
Ürünü İncele

8. Levi's The Trucker Jacket, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T155153.415

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam beden olarak sipariş edebilirsiniz. Rengi beklediğimden daha hoştu."

  • "Rengi harika, beğenerek aldım. Amazon'u seviyorum kaliteli ve uygun fiyat politikası var."
Ürünü İncele

9. Koton Renk Bloklu Kot Mont, Erkek

Adsız tasarım - 2023-04-04T155433.831

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Farklı kot ceket modellerinden hoşlanıyorsanız hiç düşünmeden alın. Üstteki duruşu çok hoşuma gidiyor."

  • "Erkek arkadaşımındı el koydum ben giyiyorum, bence unisex bir ürün, çok hoş."
Ürünü İncele

Koton Pamuklu Kot Ceket Cep Detaylı, Kadın

Adsız tasarım - 2023-04-04T155538.467

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi, dokusu, her şeyiyle harika."

  • "Tam bedeninizi alın."
Ürünü İncele

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