Levi's, Jack Jones... Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Güneş yavaş yavaş kendini gösterirken gardıroplarımızdaki mevsimlikler de uzun süredir bekledikleri yerden çıkmaya başladı. Her sezonun en popüler parçaları arasında yer almayı başaran kot ceketleri de önümüzdeki günlerde daha sık göreceğimiz kesin. Baharı, tarzınıza hoş bir dokunuş katarak karşılamak isterseniz Amazon'un Bahar Fırsatları kapsamında şu an indirimde olan kot ceket modellerini keşfedebilirsiniz. Levi's, Koton, Defacto, Jack Jones gibi sevilen markaların kot ceketlerinde %40'a varan indirimler sizi bekliyor. Sizin için en beğenilen indirimli modelleri seçtik. İşte detaylar!

1. DeFacto Oversize Fit Jean Kot Ceket, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten muhteşem bir şey mağazadan daha uyguna aldım, 75 kiloya l aldım hafif bol oldu ama güzel durdu."

"Mankenin bedeni açıklamada yazmıyordu S-M arasında kararsız kaldım. Defacto'da bedenim ikisi de. Kalıba göre bazen L bile oluyor ben de tam o duruş istediğim için başka yerlerden araştırdım mankenin üstündeki de M bedenmiş ben de onu aldım ve tam istediğim gibi durdu. Bir ütü gerekiyor sadece. Baya karışık ama oversize modeli çok güzel. Kalıbı duruşu bu tarz sevenler için ideal. Amazon da hemen gönderdi, zaten hediyeydi dün sipariş verildi, tam bugün doğum günüme yetişti. Çok beğendim."

2. JACK & JONES Alvin AKM 528 STS Kot Ceket, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Hafif ve şık. Beğendim."

"Tam oturuyor, kendi bedeninizi alabilirsiniz. Oversize dursun derseniz büyük tercih edin."

3. Koton Siyah Kot Ceket, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Normalde 36 kullanıyorum ama 34 beden aldım. Modelinden kaynaklı zaten bol. Bir beden küçük almanızı tavsiye ederim."

"Ürün görseldekinin aynısı fakat çok ince."

4. Levi's Stock Trucker Ceket, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Bahar aylarında giyilebilecek hoş bir ceket. 183 cm / 70 kg olarak M beden üstüme tam oturdu."

"Rahat ve konforlu bir ceket. Levi's kalitesi."

5. Calvin Klein Cropped 90'lar Kot Ceket, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Calvin Klein kalitesi. Çok tarz, havalı."

"Kalıbı tam, duruşu çok güzel."

6. Koton Erkek Basic Kot Ceket, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Kot ceket giymeyi çok seviyorum bu da harika bir ceket çıktı severek giyiyorum."

"İyi ki aldım dediğim ceketlerimden. Tavsiye ederim."

7. JACK & JONES Alvin AKM 528 STS Kot Ceket, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika bir ceket! Baktığım diğer bazı trucker ceket markalarından çok daha şık görünüyor ve hissettiriyor."

"Omuzları tam oturuyor, kol uzunluğu yerinde. Giyerken rahat hissettiriyor, sert ve sıkı değil."

8. Levi's The Trucker Jacket, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam beden olarak sipariş edebilirsiniz. Rengi beklediğimden daha hoştu."

"Rengi harika, beğenerek aldım. Amazon'u seviyorum kaliteli ve uygun fiyat politikası var."

9. Koton Renk Bloklu Kot Mont, Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

"Farklı kot ceket modellerinden hoşlanıyorsanız hiç düşünmeden alın. Üstteki duruşu çok hoşuma gidiyor."

"Erkek arkadaşımındı el koydum ben giyiyorum, bence unisex bir ürün, çok hoş."

Koton Pamuklu Kot Ceket Cep Detaylı, Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi, dokusu, her şeyiyle harika."

"Tam bedeninizi alın."

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