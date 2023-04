Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Düzenli olarak tıraş oluyorsanız tıraş bıçakları yüzünden tahriş olmanın can sıktığını biliyor olmalısınız. Neyse ki yeni nesil birçok tıraş makinesi, tahriş problemi yaşamadan tıraş olabilmenizi sağlıyor. Tıraş makinelerinin fiyatlarının çok yükseldiği bu dönemde Bahar Fırsatları indirimleriyle en kaliteli ürünleri indirimli fiyatlardan almanıza olanak tanıyor. Siz de en iyi tıraş makinelerini bütçe dostu fiyatlardan satın almak istiyorsanız okumaya devam edin.

1. En inatçı sakallarla dahi başa çıkmanın yolu: Remington Elektrikli Tıraş Makinesi

Remington Elektrikli Tıraş Makinesi, turbo modu sayesinde en zor bölgelerle bile kolay bir şekilde başa çıkmanızı sağlıyor. Hassas bir tıraş için Comfortspin başlık teknolojisine sahip ürün, cildinizde tahrişe neden olmadan pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunuyor. Modelin LiftLogic bıçakları, sakalın en dip noktasından tahriş etmeden kesme teknolojisi sunduğu gibi antimikrobiyal bir koruma da vadediyor. Ürün, tek şarjla 60 dakika kullanılabiliyor.

2. İster ıslak ister kuru tıraş olun: Philips S3133/51 Tıraş Makinesi

5D dönen başlık teknolojisiyle yüzünüzle mükemmel bir uyum yakalayan Philips S3133/51 Tıraş Makinesi, kendiliğinden bilenen 27 bıçağıyla pürüzsüz bir tıraş performansı sunuyor. Tek dokunuşla açılan ve çok kolay bir kullanıma sahip olan ürün, ıslak veya kuru olarak kullanılabiliyor. Tamamen şarj olduğunda ise 60 dakika boyunca kesintisiz çalışabiliyor.

3. Çok yönlü bir makine arayanlara: Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi

Braun 3 Serisi 300 BT BLK Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi, erkeklerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek tıraş makineleri arasında yer alıyor. Etkili bir tıraş performansı ve konforlu bir uygulama için üç adet flex başlık, sakal kırpma başlığı ve beş farklı tarak ile kullanıcıya ulaşıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü olan cihaz, kablosuz bir şekilde çalışabiliyor. Bir saatlik şarj ile 30 dakika performans sergiliyor.

4. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi: Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi

Remington Durablade Pro Sakal Kesme Makinesi, sakallarınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz gibi tıraş olmak için de faydalanabileceğiniz bir ürün. Her boyda sakalı kesebilen ve tıraş edebilen makine, kablosuz olarak 60 dakika kesintisiz çalışabiliyor. %100 su geçirmez özelliği sayesinde ister ıslak ister kuru olarak kullanılabiliyor. Asla değişim istemeyen bıçak teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanım sağlıyor.

5. Su ile kolayca temizlenir: Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi

OneBlade teknolojisini kullanan Philips QP2520/20 One Blade Hibrid Tıraş Makinesi, yüz hatlarınız ile uyum yakalayarak her bölgeyi etkili bir şekilde düzeltme ve tıraş etme imkânı tanıyor. Sekiz saatlik şarj sonrası kesintisiz 45 dakikalık kullanım sunan ürün, üç adet takılıp çıkarılabilen tarak ile geliyor. 200 Watt gücündeki ürün ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir veya tıraş edebilirsiniz.

6. Favorileri düzeltmek artık çok kolay: Remington Elektrikli Tıraş Makinesi R3

Kuru olarak çalışabilen Remington Elektrikli Tıraş Makinesi R3 hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabiliyor. Boyun bölgesini tahriş etmeden pürüzsüz şekilde tıraş edebilmek için esnek bıçak teknolojisi bulunan ürün, kirli sakal için ek aparata sahip. Üzerinde yer alan pop-up özellikli trimmer, favorileri düzeltmek için size kolaylık sağlıyor. Daha ne olsun, değil mi?

7. Çok amaçlı kullanım: Remington All In One Erkek Bakım Kiti

Kaliteli bir tıraş makinesini indirimli fiyatlardan almak istiyorsanız size önerebileceğimiz ürünlerden bir diğeri de Remington All In One Erkek Bakım Kiti. Model; düzeltici başlık, şekillendirici başlık, mini tıraş başlığı, vücut düzeltici başlık ve burun, kulak ve kaşlar için detaylı şekillendirici başlık ile size ulaşıyor. Hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabilen ürün, kablosuz şekilde 40 dakikaya kadar kullanılabiliyor.

8. Kendiliğinden bilenen bıçaklar ile mükemmel tıraş performansı: Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi

Kullanımı kolay olan ve cildi tahriş etmeyen bir tıraş makinesi arıyorsanız Braun Series XT 5100 Sakal Şekillendirme ve Tıraş Makinesi tam size göre! %100 su geçirmez özellikli ürün hem ıslak hem kuru bir şekilde kullanılabiliyor. 4D bıçak teknolojisi sayesinde cilde karşı hassas davranıyor. Makinenin kendi kendini bileyen bıçakları altı ay boyunca keskin kalabiliyor. Ürünü hem yüzünüzde hem vücudunuzda kısaltma, kesme ve düzenleme için kullanabilirsiniz.

9. Kaliteden şaşmayanların tercihi: Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada

Philips MG3710/15 Erkek Bakım Seti 6'sı 1 Arada, kendiliğinden bilenen bıçakları ile uzun ömürlü kullanım sağlayan ürünlerden bir diğeri. Farklı uzunluklar için altı başlık ile size ulaşacak ürün sayesinde ister sinekkaydı tıraşı yapabilir ister sadece sakallarınızı düzeltebilirsiniz. Ürün, 16 saatlik şarjla 60 dakika boyunca çalışabilir. Modelin kablosuz olması sayesinde pratiklik sunduğunu da belirtelim!

10. Keskin jilet etkisi sunan bıçaklar: DEMPOWER Dp-05 Profesyonel Saç Sakal Tıraş Makinesi

DEMPOWER Dp-05 Profesyonel Saç Sakal Tıraş Makinesi, kaliteli ve pratik bir saç sakal bakım makinesi arayanlar için ideal. Şarj edilerek kullanılan ürün, dâhilî yüksek performanslı bir pil içeriyor. Sürekli ve hassas bir kesim için jilet keskinliğinde bıçaklara sahip ve kesme hızını ise otomatik olarak ayarlıyor. Sekiz saatlik şarj ile 60 dakika boyunca kullanılabiliyor. Kutu içeriğinde şarj kablosunun yanında dört farklı başlık geliyor.

