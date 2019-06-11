Batan teknenin enkazı kazadan 2 hafta sonra çıkarıldı

Polisin cezai soruşturma başlattığı kazada 28 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitenlerden 26'sı turist, ikisi ise mürettebat.

İki büyük nehir vincinin hafta sonunda Tuna üzerinden Budapeşte'ye getirilmesinin ardından Pazar ve Pazartesi günleri sürdürülen hazırlık çalışmaları sonrası Salı sabahı teknenin 7 metre derinden su yüzüne çekilme işlemlerine başlandı.

Macar ve Güney Korali dalgıçların pek çok noktadan vince sabitlediği tekne çok yavaş bir şekilde nehir yatağından yukarıya doğru çekildi. Ancak iki saatlik bir çalışmanın ardından teknenin üst kısmı su yüzünde belirdiğinde, dağılma riski nedeniyle faaliyete kısa bir süre verildi. Ardından tekne tamamen su yüzüne çıkarıldı.

İlk gözlemlere göre teknede Macar kaptan dâhil 4 kişinin daha cesedi bulundu. Cesetleri bulunanlar arasında Güney Korali turist kafilesinin en küçük üyesi 6 yaşındaki kız çocuğu ve annesi de var.

Ancak tekne içindeki arama faaliyetlerine devam edileceği açıklandı. Bunun gerçekleşebilmesi için teknedeki suyun tamamen boşaltılması gerekiyor.