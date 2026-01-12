100 sterlin ile başladı, 5 yılda milyonlar kazandı! 35 yaşında emekli oldular

İngiltere’de yaşayan Katie ve Alan Donegan çifti, ekstrem tasarruf ve doğru yatırım stratejileriyle adeta servet yarattı. Çift, ayda sadece 100 sterlinle başladıkları yatırım yolculuğunda 5 yıl içinde 1 milyon sterline ulaştı. Çift, 35 ile 40 yaşlarında erken emeklilik hayallerini gerçekleştirdi.

BİR SORU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2014 yılında yağmurlu bir günde Alan’ın eşine sorduğu “Hayattan gerçekten ne istiyorsun?” sorusu, çiftin kaderini değiştirdi. Bu soruyla birlikte FIRE (Financial Independence, Retire Early) hareketini keşfeden çift, mümkün olan en kısa sürede çalışmayı bırakmayı hedefledi.

HARCADIKLARININ 25 KATINI BİRİKTİRDİLER

Alan Donegan’a göre erken emekliliğin formülü net:

“Yıllık harcamalarının 25 katını biriktir.”

Başlangıçta yıllık 34 bin sterlin harcama hedefleyen çift, bu rakamı daha sonra 40 bine çıkardı ve 1 milyon sterin yatırım hedefi koydu.

£100’DEN £1 MİLYONA

2014’te ayda 100 sterlin yatırımla başlayan çift, gelir-gider arasındaki farkı düşük maliyetli küresel endeks fonlarına yatırdı.

2015 sonunda fon: £291 bin

2018 sonunda: £898 bin

Nisan 2019: £1 milyon

Bugün ise fon büyüklüğü 2,45 milyon sterlini aşmış durumda.

AŞIRI TASARRUF, BÜYÜK ÖZGÜRLÜK

Ucuz araba kullanan, sade yaşayan ve gereksiz harcamaları kesen çift, gelirlerinin bir dönem yüzde 81’ini yatırıma ayırdı.

Alan, “Kısa vadeli konforu uzun vadeli özgürlükle takas ettik” dedi.

HATALAR DA YAPTILAR

Çift, yatırım amaçlı aldıkları evlerin beklentiyi karşılamadığını ve gayrimenkulden çıkıp hisse senetlerine yöneldiklerini açıkladı. Ayrıca Premium Bond’larda tuttukları paranın enflasyon karşısında eridiğini itiraf ettiler.

ŞİMDİ DÜNYAYI GEZİYORLAR

Bugün 41 ve 47 yaşında olan Donegan çifti, Kolombiya’da yaşıyor, seyahat ediyor ve Rebel Finance School adlı ücretsiz finans eğitim platformuyla başkalarına da yol gösteriyor. Bu çalışmaları sayesinde Britanya İmparatorluk Madalyası (BEM) ile ödüllendirildiler.

ALTIN TAVSİYE

Alan Donegan’dan erken emeklilik hayali kuranlara net mesaj:

“Herkes gibi yaşarsan, herkes gibi sonuç alırsın. Olağanüstü sonuçlar için olağanüstü şeyler yapmalısın.”

(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir)