100 sterlin ile başladı, 5 yılda milyonlar kazandı! 35 yaşında emekli oldular

İngiltere’de yaşayan Katie ve Alan Donegan çifti, ekstrem tasarruf ve doğru yatırım stratejileriyle adeta servet yarattı. Çift, ayda sadece 100 sterlinle başladıkları yatırım yolculuğunda 5 yıl içinde 1 milyon sterline ulaştı. Çift, 35 ile 40 yaşlarında erken emeklilik hayallerini gerçekleştirdi.
2014 yılında yağmurlu bir günde Alan’ın eşine sorduğu “Hayattan gerçekten ne istiyorsun?” sorusu, çiftin kaderini değiştirdi. Bu soruyla birlikte FIRE (Financial Independence, Retire Early) hareketini keşfeden çift, mümkün olan en kısa sürede çalışmayı bırakmayı hedefledi.
Alan Donegan’a göre erken emekliliğin formülü net:
“Yıllık harcamalarının 25 katını biriktir.”
Başlangıçta yıllık 34 bin sterlin harcama hedefleyen çift, bu rakamı daha sonra 40 bine çıkardı ve 1 milyon sterin yatırım hedefi koydu.
2014’te ayda 100 sterlin yatırımla başlayan çift, gelir-gider arasındaki farkı düşük maliyetli küresel endeks fonlarına yatırdı.
Ucuz araba kullanan, sade yaşayan ve gereksiz harcamaları kesen çift, gelirlerinin bir dönem yüzde 81’ini yatırıma ayırdı.
Alan, “Kısa vadeli konforu uzun vadeli özgürlükle takas ettik” dedi.
Çift, yatırım amaçlı aldıkları evlerin beklentiyi karşılamadığını ve gayrimenkulden çıkıp hisse senetlerine yöneldiklerini açıkladı. Ayrıca Premium Bond’larda tuttukları paranın enflasyon karşısında eridiğini itiraf ettiler.
Bugün 41 ve 47 yaşında olan Donegan çifti, Kolombiya’da yaşıyor, seyahat ediyor ve Rebel Finance School adlı ücretsiz finans eğitim platformuyla başkalarına da yol gösteriyor. Bu çalışmaları sayesinde Britanya İmparatorluk Madalyası (BEM) ile ödüllendirildiler.
Alan Donegan’dan erken emeklilik hayali kuranlara net mesaj:
“Herkes gibi yaşarsan, herkes gibi sonuç alırsın. Olağanüstü sonuçlar için olağanüstü şeyler yapmalısın.”
(Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir)
