Buenos Aires'in renk cümbüşü: La Boca

Mahallede renkli duvarlarıyla dikkati çeken birçok hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.

Şehrin en ünlü sokaklarından Caminito'da sokak sanatçıları Tango dansı yapıyor.

Buenos Aires'in oldukça ünlü, en renkli ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Caminito sokağı da La Boca mahallesinde bulunuyor.

Şehrin en ünlü sokaklarından Caminito'da Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Maradona'dan, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'ya kadar çok kişinin heykeli bulunuyor.

Mahallede, akordiyon çalarak geçimini sağlayan sokak müzisyeni gibi birçok sokak sanatçısı bulunuyor.

"La Bombonera" olarak bilinen Boca Juniors futbol takımının stadyumunun çevresinde Boca Juniors renkleriyle boyanmış hediyelik eşya dükkanları ve kafeler ziyaretçileri karşılıyor.

Mahallede, Tango'nun önde gelen isimlerinden Carlos Gardel ve Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona gibi birçok ünlü kişinin heykelleri bulunuyor.

"La Bombonera" olarak bilinen Boca Juniors futbol takımının stadyumunun çevresinde Boca Juniors renkleriyle boyanmış hediyelik eşya dükkanları ve kafeler ziyaretçileri karşılıyor.