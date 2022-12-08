Buğday salatı tarifi: Buğday salatası nasıl yapılır?

Buğday salatası, Türk mutfağında bir salata türüdür. Genellikle buğday, taze sebzeler, yoğurt ve baharatlar kullanılarak yapılır. Soğuk servis edilir ve lezzetli ve rahatlatıcı bir yemek olarak kabul edilir.

MALZEMELER 1 su bardağı yarma buğday

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 orta veya küçük boy kırmızı soğan

1 adet kapya biber

5-6 dal marul

Yarım bağ maydanoz,nane

Pul biber,tuz

Nar ekşisi,limon suyu,zeytinyağı

TARİF Önceden hazır değilse buğdayı ve nohutu ayrı olarak haşlayıp süzün.

Soğanı piyaz şeklinde doğrayın.

Kapya biberleri de çok iri olmayacak şekilde doğrayın.

Marulu,yeşillikleri de doğrayıp hepsini bir kapta karıştırın.

Üzerine pul biber,tuz,nar ekşisi,limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırıp ve servis edin….



