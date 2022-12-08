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Buğday salatı tarifi: Buğday salatası nasıl yapılır?

08.12.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece lezzetiyle değil görüntüsüyle de cezbedecek, pratik vesağlıklı bir tarif ile karşınızdayız. Buğday salatası, sağlıklı ve lezzetli bir yemektir. Özellikle yaz aylarında sıcak havalar için harika bir seçenektir. Bu tarifte, yulaf buğdayının yanı sıra taze yapraklar ve havuç kullanılmaktadır. Zeytinyağı ve limon suyu ile sos haline getirilerek servis edilir. Afiyet olsun!

Buğday salatı tarifi: Buğday salatası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 0dk
Kalori/Porsiyon 120kal

Buğday salatası, Türk mutfağında bir salata türüdür. Genellikle buğday, taze sebzeler, yoğurt ve baharatlar kullanılarak yapılır. Soğuk servis edilir ve lezzetli ve rahatlatıcı bir yemek olarak kabul edilir.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yarma buğday
  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 orta veya küçük boy kırmızı soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 5-6 dal marul
  • Yarım bağ maydanoz,nane
  • Pul biber,tuz
  • Nar ekşisi,limon suyu,zeytinyağı

TARİF

  • Önceden hazır değilse buğdayı ve nohutu ayrı olarak haşlayıp süzün.
  • Soğanı piyaz şeklinde doğrayın.
  • Kapya biberleri de çok iri olmayacak şekilde doğrayın.
  • Marulu,yeşillikleri de doğrayıp hepsini bir kapta karıştırın.
  • Üzerine pul biber,tuz,nar ekşisi,limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırıp ve servis edin….


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