Buğday salatı tarifi: Buğday salatası nasıl yapılır?

Sadece lezzetiyle değil görüntüsüyle de cezbedecek, pratik vesağlıklı bir tarif ile karşınızdayız. Buğday salatası, sağlıklı ve lezzetli bir yemektir. Özellikle yaz aylarında sıcak havalar için harika bir seçenektir. Bu tarifte, yulaf buğdayının yanı sıra taze yapraklar ve havuç kullanılmaktadır. Zeytinyağı ve limon suyu ile sos haline getirilerek servis edilir. Afiyet olsun!
Buğday salatası, Türk mutfağında bir salata türüdür. Genellikle buğday, taze sebzeler, yoğurt ve baharatlar kullanılarak yapılır. Soğuk servis edilir ve lezzetli ve rahatlatıcı bir yemek olarak kabul edilir.
MALZEMELER
1 su bardağı yarma buğday
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
1 orta veya küçük boy kırmızı soğan
1 adet kapya biber
5-6 dal marul
Yarım bağ maydanoz,nane
Pul biber,tuz
Nar ekşisi,limon suyu,zeytinyağı
TARİF
Önceden hazır değilse buğdayı ve nohutu ayrı olarak haşlayıp süzün.
Soğanı piyaz şeklinde doğrayın.
Kapya biberleri de çok iri olmayacak şekilde doğrayın.
Marulu,yeşillikleri de doğrayıp hepsini bir kapta karıştırın.
Üzerine pul biber,tuz,nar ekşisi,limon suyu ve zeytinyağını ekleyip karıştırıp ve servis edin….
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