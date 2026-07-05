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Bugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul'da dahil! Uyarı yapıldı

Kuvvetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Giresun, Rize, Kocaeli, Kırklareli, Artvin ile İstanbul'un Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerinde 5 Temmuz boyunca denize girmek yasaklandı. Yetkililer, can güvenliği için plaj ve deniz girişlerinin kapatıldığını duyurdu.

Bugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul'da dahil! Uyarı yapıldı

Trabzon, Giresun, Rize, Kocaeli, Kırklareli, Artvin ve İstanbul'un iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

İl ve ilçelerce yapılan açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla gün boyunca deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul da dahil! Uyarı yapıldı 1

PLAJ VE DENİZ GİRİŞLERİ KAPATILDI

Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması sonucu 5 Temmuz'da denize girmenin tehlikeli olabileceği düşünülerek yasaklandı.

Can güvenliğinin sağlanması amacıyla gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Kocaeli Rize plaj deniz
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