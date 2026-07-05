Bugün bu 7 ilde denize girmeyin: İstanbul'da dahil! Uyarı yapıldı

Trabzon, Giresun, Rize, Kocaeli, Kırklareli, Artvin ve İstanbul'un iki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

İl ve ilçelerce yapılan açıklamada, can güvenliğinin sağlanması amacıyla gün boyunca deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

PLAJ VE DENİZ GİRİŞLERİ KAPATILDI

Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması sonucu 5 Temmuz'da denize girmenin tehlikeli olabileceği düşünülerek yasaklandı.

Can güvenliğinin sağlanması amacıyla gün boyunca ilçe sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişlerinin kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır