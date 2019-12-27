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  4. Bugün bu güzel kadını aldım deyip paylaştı! İşlevi ise...

Bugün bu güzel kadını aldım deyip paylaştı! İşlevi ise...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Ne ile karşılaşacağınızı asla tahmin edemeyeceğiniz dünyanın en ilginç mekanları bit pazarlarından alınmış 19 garip eşya!

Bugün bu güzel kadını aldım deyip paylaştı! İşlevi ise...

İkinci eşya pazarlarında yani namı diğer bit pazarlarında nelerle karşılaşacağınızı asla kestiremezsiniz. Karşınızda aklınıza gelmeyecek tasarımlar ya da tuhaf eşyalar çıkabilir. Çok değerli bir ürünü de ederinden daha düşük fiyatlara alabilirsiniz.

Bit pazarında karşılarına çıkan ilginç ürünleri paylaşan ya da satın alan 19 insan...

1. "Bunları eve birkaç sene önce getirdim ve gitmelerine izin veremezdim. Ne yazık ki sadece 4 tanesi bende ama seti tamamlamak için sürekli avdayım."

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2. "Bu Yoda sırt çantasını bir ikinci el dükkanında buldum. Şimdi kocam Luke Skywalker gibi koşuşturuyor evin içinde."

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3. "Bu garip tuzlukları buldum. Zürafa bir turistin peruğunu yiyor."

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4. "Bit pazarında bir Gollum kartonu buldum. 2 kişiyle yaşıyorum. İşte oyun şimdi başlıyor."

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5. "Paskalya Adası heykeli şeklinde peçete kutusu buldum 6 dolara. Biraz pahalı ama değer."

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6. "Bu sanat eserini çocukken bir bit pazarında bulmuştum sanırım. Şimdi büyük bir gururla ilk evimde sergiliyorum."

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7. "Bu diş şeklindeki antika koltukları bir tane bit pazarında gördüm. Muhtemelen bir dişçinin ofisi için yapılmış."

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8. "Kot eşofmanlar! Önü kot arkası ise eşofman. Bedeni kocama göreydi eğer izin verseydi ona alacaktım."

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9. "Devasa bir çatal iğne ve evet gerçekten kullanabiliyorsunuz."

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10. "T-Rex kafatası şeklinde duş başlığı buldum."

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11. "Sosis şeklinde tasma, tam Dakhund cinsi bir köpeğe uygun."

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12. Popcorn şeklinde taç!

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13. "Çocuklarım bunun korkutucu olduğunu düşünüyor ama onu bulduğumdan beri her Aralıkta sergiliyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama gördüğüm en garip seramik ağaç."

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14. "Küçük mobilyalarınızı görüyorum ve artırıyorum: Mini avize!"

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15. "İşte Noel hediyeniz, Santaur!"

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16. "Bu küçük dikiş makinesi sadece 1 dolar."

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17. "İçinde kusmuk olan bir ayakkabı olduğunu düşünmüştüm aslında içi şey doluymuş...Bulaşık deterjanı? Bulaşık deterjanı ve taşlar..."

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18. Tasarım mı kabus mu?

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19. “Bugün bu güzel kadını aldım, kendisi bir fındık kıracağı!"

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PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
Sonunda o rekoru kırdı!Sonunda o rekoru kırdı!
Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!
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Anahtar Kelimeler:
bit pazarı ikinci el eşya fındık kıracağı

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