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Bugün günlerden El Clasico! Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda?

20.03.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga’nın 29. haftasında El Clasico'da Real Madrid, Barcelona’yı ağırlayacak. Peki Real Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Bugün günlerden El Clasico! Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda?

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da lider Real Madrid, 29. hafta mücadelesinde bugün Barcelona’yı ağırlayacak. İşte bu büyük maçın saati ve yayınlanacağı kanal...

Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev karşılaşma saat 23.00’te D-Smart’tan canlı yayınlanacak.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico’nun favorisi konumunda.

Xavi önderliğinde toparlanan ve UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise, uzun bir aradan sonra El Clasico’da kazanmak istiyor.

Ligde Lider durumda bulunan Real Madrid 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Bir maç eksiği bulunan konuk ekip Barcelona ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

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