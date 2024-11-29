MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bugün hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi

Bugün hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.11.2024 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Özellikle cuma akşamlarına damga vuran ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yen bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. RTÜK tarafından durdurma cezası alan dizinin akıbeti bu akşam belli olacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi...

Bugün hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi

Cuma akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. Birbirinden keyifli yapımların yer alacağı ekranda RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın olup olmayacağı da merak konusu... Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümleri bu akşam olacak mı? İşte detaylar..

CUMA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR? (29 KASIM 2024)

Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.

MİLYONET

Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

YALI ÇAPKINÜ

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

kzıılcık

TRT1 ekranlarında ise yakın zamanda final kararı alan Kara Ağaç Destanı ekranda olacak.

KARA AĞAÇ

Kanal D yayın akışına göre ise RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanacak gibi görünüyor. Ancak bu akşam mesai saatine kadar RTÜK tarafından kesilen ceza kanala iletilirse dizinin yeni bölümü yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel ekranda olacak.

ATV Yayın Akışı

07.00 Kahvaltı H
berleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D Yayın Akışı

07.00 Afili Aşk
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yerli Dizi
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı

08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Siyah Kalp

STAR TV Yayın Akışı

07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yalı Çapkını

TV8 Yayın Akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler– Yeni Bölüm
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

NOW Yayın Akışı

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
23:30 Orta Sayfa
01:15 Evlilik Aşk Boşanma
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım

Anahtar Kelimeler:
arka sokaklar atv yayın akışı dizi kanal d yayın akışı yalı çapkını Kızılcık Şerbeti arka sokaklar bu akşam var mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! MTV’de indirim yolda

F.Bahçe ile de G.Saray ile de karşılaştılar! Alkmaar hocası: Onlar daha üste seviyede!

F.Bahçe ile de G.Saray ile de karşılaştılar! Alkmaar hocası: Onlar daha üste seviyede!

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

17 yaşındaki kız fuhuşa zorlandı! Her detay kan dondurdu; iğrenç organizasyon 1024 ajanstan oluşuyor

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı! Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın ile görüşme yapacak...

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Havalimanında şok protesto: "İsrail takımına nasıl yenilirsiniz?"

Acun Ilıcalı resti çekmiş O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı! ''Bambaşka biri''

Acun Ilıcalı resti çekmiş O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı! ''Bambaşka biri''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.