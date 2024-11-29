Bugün hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi

Cuma akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. Birbirinden keyifli yapımların yer alacağı ekranda RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın olup olmayacağı da merak konusu... Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümleri bu akşam olacak mı? İşte detaylar..
Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.
Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
TRT1 ekranlarında ise yakın zamanda final kararı alan Kara Ağaç Destanı ekranda olacak.
Kanal D yayın akışına göre ise RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanacak gibi görünüyor. Ancak bu akşam mesai saatine kadar RTÜK tarafından kesilen ceza kanala iletilirse dizinin yeni bölümü yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel ekranda olacak.
ATV Yayın Akışı
07.00 Kahvaltı H
berleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D Yayın Akışı
07.00 Afili Aşk
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yerli Dizi
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
SHOW TV Yayın Akışı
08.00 Bu Sabah
10.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
00.15 Siyah Kalp
STAR TV Yayın Akışı
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yalı Çapkını
TV8 Yayın Akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Aramızda Kalmasın
11.00 MasterChef Türkiye
12.45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler– Yeni Bölüm
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler
NOW Yayın Akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet
23:30 Orta Sayfa
01:15 Evlilik Aşk Boşanma
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım
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