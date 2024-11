Bugün hangi diziler var? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 29 Kasım Cuma ATV, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8, Now TV ve TRT1 yayın akışı bilgisi

Cuma akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. Birbirinden keyifli yapımların yer alacağı ekranda RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın olup olmayacağı da merak konusu... Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölümleri bu akşam olacak mı? İşte detaylar..

CUMA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR? (29 KASIM 2024)

Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.

Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

TRT1 ekranlarında ise yakın zamanda final kararı alan Kara Ağaç Destanı ekranda olacak.

Kanal D yayın akışına göre ise RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanacak gibi görünüyor. Ancak bu akşam mesai saatine kadar RTÜK tarafından kesilen ceza kanala iletilirse dizinin yeni bölümü yerine RTÜK’ün gönderdiği belgesel ekranda olacak.

ATV Yayın Akışı



07.00 Kahvaltı H

berleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Sen Anlat Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D Yayın Akışı



07.00 Afili Aşk

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yerli Dizi

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

SHOW TV Yayın Akışı



08.00 Bu Sabah

10.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

00.15 Siyah Kalp

STAR TV Yayın Akışı



07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yalı Çapkını

TV8 Yayın Akışı



07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye

12.45 İlkay Buharalı’yla Gerçekler– Yeni Bölüm

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

00.15 İlkay Buharalı’yla Gerçekler

NOW Yayın Akışı



07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet

23:30 Orta Sayfa

01:15 Evlilik Aşk Boşanma

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Şahane Hayatım