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Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Dinamo Samarkand-Neftchi Fargona

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

A.B.D.-Guatemala

03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan A.B.D. ile Guatemala takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Eskilsminne-BK Olympic

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Daegu-Gangwon

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Daegu ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gwangju-Ulsan Hyundai

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gimpo Citizen-Bucheon

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

FC Seoul-Jeonbuk FC

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan FC Seoul ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

PK Keski-Uusimaa-Rovaniemi

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan PK Keski-Uusimaa ile Rovaniemi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

OLS-Kokkolan Palloveikot

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan OLS ile Kokkolan Palloveikot takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Mikkelin Palloilijat-Inter Turku II

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Mikkelin Palloilijat ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Atlantis-Tampere United

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Atlantis ile Tampere United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İzlanda (K)-Finlandiya (K)

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İzlanda (K) ile Finlandiya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İsviçre (K)-Norveç (K)

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İsviçre (K) ile Norveç (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

VPS Vaasa-Haka

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Haka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Inter Turku-Mariehamn

02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Inter Turku ile Mariehamn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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