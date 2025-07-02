Bugün hangi maçlar var? 02 Temmuz Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Dinamo Samarkand-Neftchi Fargona
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
A.B.D.-Guatemala
03 Temmuz Perşembe 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan A.B.D. ile Guatemala takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Eskilsminne-BK Olympic
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile BK Olympic takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Daegu-Gangwon
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Daegu ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gwangju-Ulsan Hyundai
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gwangju ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gimpo Citizen-Bucheon
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gimpo Citizen ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
FC Seoul-Jeonbuk FC
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore Federasyon Kupası liginde oynanacak olan FC Seoul ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
PK Keski-Uusimaa-Rovaniemi
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan PK Keski-Uusimaa ile Rovaniemi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
OLS-Kokkolan Palloveikot
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan OLS ile Kokkolan Palloveikot takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Mikkelin Palloilijat-Inter Turku II
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Mikkelin Palloilijat ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Atlantis-Tampere United
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Atlantis ile Tampere United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İzlanda (K)-Finlandiya (K)
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İzlanda (K) ile Finlandiya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İsviçre (K)-Norveç (K)
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İsviçre (K) ile Norveç (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
VPS Vaasa-Haka
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Haka takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Inter Turku-Mariehamn
02 Temmuz Çarşamba 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Inter Turku ile Mariehamn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
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