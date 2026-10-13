Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sabah-Slavia Prag

13 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi'nde Sabah ve Slavia Prag karşılaşması oynanacak. Bu mücadele, her iki takım için zorlu geçecek. Sabah, ligde 34. sırada yer almakta. Oynadığı 1 maçta hiç galibiyet elde edemedi. 1 mağlubiyet ve 0 puanla dikkat çekiyor. Slavia Prag ise 23. sırada bulunuyor. O da 1 maçta galibiyet kaydedemedi. Yine 1 mağlubiyet ve 0 puan aldı. Maç, Spor kanalından naklen yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Lens-Sporting Lizbon

13 Ekim 2026 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Lens, Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Lens, ligde 11. sırada yer alıyor. Sporting Lizbon ise 6. sırada bulunuyor. Her iki takım da ilk maçlarını kazanmış durumda. Böylece lige 3 puanla başlamışlar. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyicilerin ilgisi büyük olacak. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Tüm futbolseverler ekran başına geçecek.

Atletico Madrid-Manchester United

13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Manchester United mücadele edecek. Atletico Madrid, ligde 1 maç oynadı. Bu maçta 0 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Şu an 25. sırada yer alıyor. Manchester United ise 1 maç oynadı. Bu maçta 1 galibiyet elde etti. Şu an 4. sıradalar. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

Viking-Bayern Münih

13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yapılacak. Viking ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Viking, ligde 30. sırada bulunuyor. Oynadığı 1 maçta mağlubiyet alarak puansız durumda. Bayern Münih ise 2. sıradadır. 1 maç oynayıp 3 puan topladı. Bu maçta 5 gol atmayı başardı. Kalesinde ise gol görmedi. Mücadele, Spor kanalından yayınlanacak. Bu maç, büyük bir heyecan yaratacak. İzleyiciler, takımların performansını merak ediyor. Herkes, sonuçları ilgiyle takip edecek.

Galatasaray-Barcelona

Galatasaray, Barcelona ile 13 Ekim 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Bu karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Galatasaray, lig sıralamasında 29. sırada yer alıyor. Takım, 1 maçta hiç galibiyet elde edemedi. Bu nedenle, 0 puanla geride kalmış durumda.

Barcelona ise 3. sırada bulunuyor. İlk maçında 3 puan kazandı. Takım, 5 gol atmayı başardı. Ayrıca, yalnızca 1 gol yedi. Maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray ve Barcelona arasındaki bu karşılaşma, heyecanla bekleniyor.

Inter-Club Brugge

13 Ekim 2026 günü saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici bir maç gerçekleşecek. Inter, Club Brugge ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde kötü bir başlangıç yaptı. Oynadıkları maçlarda galip gelemediler. İkisinin de puanı yok. Bu maç, her iki ekip için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının ilk puanlarını almak için mücadele etmesini bekliyor. Maç, Spor kanalında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek. Tüm gözler sahada olacak.

RB Leipzig-PSV Eindhoven

13 Ekim 2026'da saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. RB Leipzig, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. RB Leipzig, maç öncesinde zorlu bir durumda. Takım, oynadığı 1 maçta henüz galibiyet elde edemedi. 0 galibiyetle 32. sırada yer alıyor. Toplamda 1 gol attı fakat 4 gol yedi.

PSV Eindhoven, durumu biraz daha iyi. 1 maç oynadı ve 1 puanla 18. sırada bulunuyor. Bu süreçte 1 gol attı ancak 1 gol yemeyi başardı. Her iki takım da bu maçta galibiyet peşinde koşacak. Maç, Spor yayıncı kanalı aracılığıyla izlenebilecek. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Arsenal-Lille

13 Ekim 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Arsenal ile Lille takımları mücadele edecek. Maçın başlama saati 22:00. Arsenal, ligde 16. sırada yer alıyor. Lille ise daha alt sıralarda. Lille, 22. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma Spor kanalından yayınlanacak. Takımlar için büyük bir öneme sahip. Her iki ekip de galibiyet arayacak. Maç, futbolseverler için heyecan dolu geçecek.

Villarreal-Napoli

13 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal ile Napoli karşılaşacak. İki takım, ligde henüz galibiyet elde edemedi. Bu durum, onları zor bir konuma soktu. Ancak bu maç, puan tablosunda daha üst sıralara çıkmaları için önemli bir fırsat sunuyor. İzleyiciler maçı Spor kanalından takip edebilir. Maçın heyecanı, futbolseverleri ekran başına toplayacak. Takımlar, bu karşılaşmadan alacakları puanlarla kendilerini toparlamayı umuyor. Hem Villarreal hem de Napoli, taraftarlarının desteğiyle sahaya çıkacak. Bu mücadele, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor. Şimdi gözler, oyuncuların performansında olacak.

Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor

Trendyol 1. Lig mücadelesi 13 Ekim 2026'da gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Bandırmaspor, Ekenler Beton Sivasspor'u ağırlayacak. Maç saat 14:30'da başlayacak. Bandırmaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Ekenler Beton Sivasspor ise 12. sırada bulunuyor. Bu mücadele, izleyiciler için önemli bir karşılaşma olacak. Maçın yayınları beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yapılacak. Herkes, mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Takımlar arasındaki rekabet, büyük bir heyecan yaratacak. Taraftarlar, maç öncesi takımlarına destek verecek.

SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK

13 Ekim 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip SMS Grup Sarıyer, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplamda 15 puana sahip. Konuk ekip Bodrum FK ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Ayrıca, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 8 puanda kaldı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek. Maçın sonuçları ve performansları takip edilecek. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir maç gerçekleşecek. 13 Ekim 2026'da saat 20:00'de Orfa Yapı Pendikspor ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Orfa Yapı Pendikspor, ligde 13. sırada bulunuyor. Takım, 9 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 10 puana sahipler. Rakip Artı Değer Vanspor FK ise ligde 19. sırada yer alıyor. Bu takım, 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiş durumda. Bu karşılaşma, izleyiciler için oldukça önemli. Maç TRT Kürdi ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından takip edecek.

Wrexham-West Bromwich Albion

13 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cardiff City-Watford

13 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Cardiff City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wolverhampton-Bolton Wanderers

13 Ekim Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wolverhampton ile Bolton Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45