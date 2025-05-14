Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs Çarşamba gününün maç programı, saatleri ve kanalları...

Galatasaray-Trabzonspor

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Galatasaray ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Villarreal-Leganes

14 Mayıs 2025 tarihinde, İspanya La Liga'da Villarreal, Leganes ile karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Villarreal, şu an ligde 5. sırada bulunuyor. Leganes ise 18. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Valencia

14 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Deportivo Alaves, Valencia ile karşılaşacak. Ev sahibi Deportivo Alaves, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım, düşme hattının hemen üstünde bulunuyor ve toplam 35 puanla mücadele ediyor. Konuk ekip Valencia ise 11. sırada. Valencia, 45 puan toplayarak orta sıralarda yer almakta. Bu önemli mücadele S Sport ve S Sport 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Mallorca

14 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Real Madrid, Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki duruma göre Real Madrid 2. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 75 puan topladı. Şampiyonluk yolundaki hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Mallorca ise 9. sırada bulunuyor. Onların 35 maçta topladığı puan ise 47. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sportivo Luqueno-Atletico Grau

15 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Sportivo Luqueno ile Atletico Grau takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Fluminense-Union Espanola

15 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Union Espanola takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Defensa y Justicia-Universidad Catolica (Ekv.)

15 Mayıs Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Defensa y Justicia ile Universidad Catolica (Ekv.) takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

NEC Nijmegen-NAC Breda

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NEC Nijmegen ile NAC Breda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Go Ahead Eagles-Heerenveen

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Go Ahead Eagles ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Almere City-Fortuna Sittard

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Almere City ile Fortuna Sittard takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Willem II-PEC Zwolle

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Willem II ile PEC Zwolle takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Utrecht-Sparta Rotterdam

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Utrecht ile Sparta Rotterdam takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Twente-AZ Alkmaar

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile AZ Alkmaar takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Groningen-Ajax

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Groningen ile Ajax takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

PSV Eindhoven-Heracles Almelo

14 Mayıs Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PSV Eindhoven ile Heracles Almelo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00