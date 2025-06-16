Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Chelsea-Los Angeles FC

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Chelsea ile Los Angeles FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Boca Juniors-Benfica

17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Boca Juniors ile Benfica takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Deportes Iquique-Everton De Vina

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Iquique ile Everton De Vina takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

US Biskra-USM Khenchela

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan US Biskra ile USM Khenchela takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

USM Alger-ES Setif

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Alger ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Panama-Guadeloupe

17 Haziran Salı 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Panama ile Guadeloupe takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Tallinna FCI Levadia U21-Viimsi JK

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Chapecoense-Ferroviaria

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Chapecoense ile Ferroviaria takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Drogheda United-Shamrock Rovers

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Drogheda United ile Shamrock Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

St Patricks-Shelbourne

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan St Patricks ile Shelbourne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Vikingur Reykjavik-KR Reykjavik

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Orense-Deportivo Macara

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Ekvador Primera liginde oynanacak olan Orense ile Deportivo Macara takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Nautico-Maringa FC

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Nautico ile Maringa FC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

CSA-Floresta

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan CSA ile Floresta takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30