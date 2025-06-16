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Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 16 Haziran Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Chelsea-Los Angeles FC

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Chelsea ile Los Angeles FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Boca Juniors-Benfica

17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Boca Juniors ile Benfica takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Deportes Iquique-Everton De Vina

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Deportes Iquique ile Everton De Vina takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

US Biskra-USM Khenchela

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan US Biskra ile USM Khenchela takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

USM Alger-ES Setif

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Alger ile ES Setif takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Panama-Guadeloupe

17 Haziran Salı 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Panama ile Guadeloupe takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Tallinna FCI Levadia U21-Viimsi JK

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Chapecoense-Ferroviaria

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Chapecoense ile Ferroviaria takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Drogheda United-Shamrock Rovers

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Drogheda United ile Shamrock Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

St Patricks-Shelbourne

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan St Patricks ile Shelbourne takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Vikingur Reykjavik-KR Reykjavik

16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Vikingur Reykjavik ile KR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Orense-Deportivo Macara

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Ekvador Primera liginde oynanacak olan Orense ile Deportivo Macara takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Nautico-Maringa FC

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan Nautico ile Maringa FC takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

CSA-Floresta

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie C liginde oynanacak olan CSA ile Floresta takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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