Bugün hangi maçlar var? 16 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Arsenal karşısında turu geçebilecek mi? İlk maçta İngiltere'deki skor futbolseverleri şaşırtmıştı. Madrid temsilcisi için bu akşam tek hedef Arsenal'i elemek!

Inter-Bayern Münih

16 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı yapılacak. Inter, Bayern Münih'i Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ağırlayacak. İlk maçta Inter, Bayern Münih'i 2-1 yenerek avantaj elde etti.

Inter, şu an Serie A'da lider konumda. Öte yandan, Bayern Münih Bundesliga'da zirvede yer alıyor. Maç, TRT 1 ve tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Real Madrid-Arsenal

16 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı oynanacak. Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Arsenal'i konuk edecek. Bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratıyor.

Real Madrid, sekiz maçta beş galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takım, 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Arsenal ise sekiz maçta altı galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. Arsenal, 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

Maç, Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadelenin keyfini izleyebilecek. İki takımın da hedefleri yüksek. Her iki takım da zafer için sahada mücadele edecek.

Newcastle United-Crystal Palace

16 Nisan 2025'te saat 21:30'da St James' Park'ta bir Premier Lig maçı oynanacak. Bu karşılaşma, Newcastle United ile Crystal Palace arasında gerçekleşecek. Ev sahibi Newcastle United, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 17 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 56 puan topladı.

Konuk takım Crystal Palace ise 12. sırada bulunuyor. Crystal Palace, 31 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Takımın puanı 43.

Bu önemli maçı Bein Sports beIN Connect kanalından canlı izlemek mümkün. Her iki takım için de puan kaybı yaşanmaması hedefleniyor. Maçın sonucu, lig sıralamasında önemli etkilere yol açabilir.

Botafogo FR-Sao Paulo

17 Nisan 2025 tarihinde Brezilya Serie A'nın 4. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Botafogo, Estádio Nilton Santos'ta São Paulo'yu ağırlayacak. Maçın başlama saati ise 00.30.

Lig sıralamasında Botafogo 10. sırada bulunuyor. São Paulo ise 15. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Botafogo, ön sıralarda yer almak istiyor. São Paulo ise alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda bu maç büyük bir heyecan yaratıyor.

Sport Recife-RB Bragantino

Sport Recife ve Red Bull Bragantino, 17 Nisan 2025 tarihinde Brezilya Serie A’da mücadele edecek. Maç, Brezilya saatiyle 01:00'de başlayacak. İki takım arasındaki son 15 yılın istatistikleri dikkat çekiyor. Sport Recife, toplam 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Red Bull Bragantino ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bu maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını güçlendirmek adına önemli bir fırsat sunuyor. Her iki takım da bu karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Taraftarlar, takımlarının başarılı performans göstermesini bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralaması açısından belirleyici rol oynayabilir.

Mirassol-Gremio

17 Nisan 2025 tarihinde önemli bir mücadele var. Mirassol ile Grêmio, Brezilya Serie A kapsamında karşı karşıya gelecek. Maç, saat 01:00’de başlayacak. Estádio José Maria de Campos Maia’da oynanacak. Bu karşılaşma, ligin 4. haftasında gerçekleşecek.

Mirassol, 16. sırada yer alıyor. Grêmio ise 13. sırada bulunuyor. Maç ile ilgili yayıncı kanalı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarların maçın yayınını izlemesini zorlaştırabilir. Maç öncesi heyecan artıyor. Herkes, bu önemli karşılaşmayı merakla bekliyor.

Internacional-Palmeiras

17 Nisan 2025 tarihinde Brezilya Serie A'nın 4. haftasında önemli bir maç gerçekleşecek. Internacional, Estádio Beira-Rio'da Palmeiras'ı ağırlayacak. Maç, saat 01.30'da başlayacak.

Mevcut puan durumuna göre Internacional 7. sırada, Palmeiras ise 20-. sırada yer alıyor. Bu durum, her iki takım için de kritik bir mücadele anlamına geliyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.

Maçın yayıncı kanalı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak, Brezilya'daki maçların genellikle SporTV ve Globo kanalında yayınlandığı biliniyor. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Corinthians-Fluminense

Corinthians ve Fluminense, 17 Nisan 2025 tarihinde karşılaşacak. Bu maç, Brezilya Serie A kapsamında oynanacak. Serie A, Brezilya'nın en prestijli futbol liglerinden biridir. Corinthians, 3 maçta 4 puan topladı. Fluminense ise 3 maçta 6 puana sahip olabildi.

Bu maç, her iki takım için önemli bir fırsat. Ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyorlar. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, taraftarlar için heyecan verici bir atmosfer yaratacaktır. Futbolseverler, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Sparta Prag B-SK Lisen

16 Nisan 2025 tarihinde, Çekya 2. Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. Sparta Prag B ile SK Lisen takımları saat 17:30'da karşı karşıya gelecek. Maç, eFotbal aréna'da gerçekleşecek.

Bu sezon Sparta Prag B, 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Lisen ise 22 maçta 30 puan toplayabildi.

İki takım arasında oynanan son 7 maçta SK Lisen üstün bir performans gösterdi. SK Lisen, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maçın yayıncı kanalıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Opava-Sigma Olomouc B

16 Nisan 2025 tarihinde, Çekya 2. Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Opava, Sigma Olomouc B ile karşılaşacak. Maç saat 18:00'de başlayacak. Mekan ise Stadion v Městských sadech olacak.

Bu sezon, Opava 22 maçta 24 topladı. Bu sonuçlarla 12. sırada yer alıyor. Sigma Olomouc B ise 22 maçta 21 puan kazandı. Bu takım 15. sırada bulunuyor.

Maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bilgi yok. İzleyiciler için bu durum merak konusu olabilir. Bugünkü karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor. Her iki taraf da galibiyet için mücadele edecek.