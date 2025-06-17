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Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Fluminense-Borussia Dortmund

17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Borussia Dortmund takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

River Plate-Urawa Red Diamonds

17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan River Plate ile Urawa Red Diamonds takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

FC Seoul-Gangwon

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeonbuk FC-Suwon FC

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Pohang Steelers

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Beijing Guoan-Qingdao West Coast

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Hegelmann Litauen B-Babrungas

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Minija-FK Zalgiris-2

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Panevezys-2-Be1 NFA

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Atmosfera-Lietava Jonava

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Atmosfera ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kauno Zalgiris-2-Neptunas Klaipeda

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Colo Colo-Cobresal

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Colo Colo ile Cobresal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

ES Mostaganem-JS Kabylie

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile JS Kabylie takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

MC El Bayadh-Olympique Akbou

17 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC El Bayadh ile Olympique Akbou takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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