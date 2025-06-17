Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fluminense-Borussia Dortmund
17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Borussia Dortmund takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
River Plate-Urawa Red Diamonds
17 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan River Plate ile Urawa Red Diamonds takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Ulsan Hyundai-Mamelodi Sundowns
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Ulsan Hyundai ile Mamelodi Sundowns takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
FC Seoul-Gangwon
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Jeonbuk FC-Suwon FC
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeonbuk FC ile Suwon FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daegu-Pohang Steelers
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Beijing Guoan-Qingdao West Coast
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Hegelmann Litauen B-Babrungas
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Hegelmann Litauen B ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FK Minija-FK Zalgiris-2
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile FK Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Panevezys-2-Be1 NFA
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Atmosfera-Lietava Jonava
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Atmosfera ile Lietava Jonava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kauno Zalgiris-2-Neptunas Klaipeda
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Kauno Zalgiris-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Colo Colo-Cobresal
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Colo Colo ile Cobresal takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
ES Mostaganem-JS Kabylie
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Mostaganem ile JS Kabylie takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
MC El Bayadh-Olympique Akbou
17 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC El Bayadh ile Olympique Akbou takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
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