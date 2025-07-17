Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

BFC Daugavpils -Vllaznia

17 Temmuz 2025 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında BFC Daugavpils ile Vllaznia takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'de başlayacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumu hakkında bilgi mevcut değil. Maçın yayıncısı ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmuyor.

FC Hegelmann Litauen-St Patricks

17 Temmuz 2025 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Hegelmann Litauen ile St Patricks takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Takımların lig sıralamaları henüz açıklanmamış durumda. Ancak maç heyecanı, futbolseverleri şimdiden sarhoş etmiş durumda. Maçın yayıncı kanalı hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır.

Rabotnicki-Torpedo Zhodino

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Rabotnicki ile Torpedo Zhodino karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Takımların ligdeki güncel durumları hakkında net bir bilgi yok. Ancak, karşılaşma futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Maç canlı olarak izlenebilecek.

Flora Tallinn-Valur

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Flora Tallinn ile Valur maçı oynanacak. Maç saati 19:00. Takımların lig sıralamalarında güncel bir bilgi yok. Futbolseverler, bu maçı merakla bekliyor. Yayıncı kanalı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Dila Gori-Racing FC

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Dila Gori ile Racing FC karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki güncel durumları henüz netleşmiş değil. Maç hakkında yayıncı bilgisi bulunmamaktadır.

FC Santa Coloma-Borac

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi oynanacak. FC Santa Coloma, saat 19:00'da Borac ile karşı karşıya gelecek. Borac, liginde 20. sırada yer alıyor. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece 8 puan toplayabilmiş durumda. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi mevcut değil.

Pyunik-Tre Fiori

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde Pyunik ile Tre Fiori karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligdeki durumlarına dair kesin bilgiye sahip değil. Maçın yayıncısı hakkında bilgi verilmemiştir.

Helsinki-NSI Runavik

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Helsinki ile NSI Runavik karşılaşacak. Helsinki, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet elde etti. 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece, toplamda 4 puanla 30. sırada yer alıyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

Ordabasy Shymkent-Torpedo Kutaisi

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Ordabasy Shymkent, Torpedo Kutaisi ile karşılaşacak. Her iki takım için ligdeki güncel durum hakkında bilgi yok. Maçın yayıncısı konusunda da net bir bilgi mevcut değil.

Paide Linnameeskond-Magpies

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi'nde Paide Linnameeskond ile Magpies karşı karşıya gelecek. Her iki takımın mevcut lig durumu hakkında spesifik veriler bulunmuyor. Ancak, maçın heyecanı ve rekabeti taraftarlar için büyük bir merak konusu. Maçın yayıncısı hakkında da bilgi bulunmamaktadır.

FC Petrocub Hincesti-Birkirkara

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında FC Petrocub Hincesti ile Birkirkara karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. FC Petrocub Hincesti, ligde 36. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 6 maçta 0 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 2 puan toplayabildi. Birkirkara'nın lig sıralaması ve oynadığı maçlarla ilgili bilgiler ise henüz mevcut değil.

Dudelange-Atletic Club Escaldes

17 Temmuz 2025'te UEFA Konferans Ligi kapsamında Dudelange ile Atletic Club Escaldes karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumu hakkında kesin veriler bulunmuyor. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmadı.

Penybont-Kauno Zalgiris

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Penybont ile Kauno Zalgiris karşılaşacak. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Bu müsabaka, heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Her iki takımın ligdeki mevcut durumu hakkında bilgi yok. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı.

FK Sileks-FK Decic Tuzi

17 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi oynanacak. FK Sileks, saat 20:00'de FK Decic Tuzi ile karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki konumları henüz belli değil. Maçın yayıncısı hakkında da bir açıklama yapılmadı.

Haverfordwest County-Floriana

17 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi kapsamında Haverfordwest County ile Floriana karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki güncel durumu hakkında bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncı kanalı bilgisi de belirtilmemiş. Bu mücadele, futbolseverlerin ilgisini çekecek bir karşılaşma olarak dikkatleri üzerine çekecek.