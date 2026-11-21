Gençlerbirliği-Gaziantep FK

21 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Gençlerbirliği, 11 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu sonuçla 14. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 2 galibiyet aldı. Bu nedenle onlar 16. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca beIN Sports kanalı da yayında olacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Herkesin gözü bu maçta olacak.

Galatasaray-Samsunspor

21 Kasım 2026'da saat 16:00'da bir maç oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacak. Galatasaray, 11 maçta 28 puan topladı. Bu, onları ligde lider yapıyor. Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor. İki takımın durumu oldukça farklı. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Galatasaray, güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Samsunspor ise zorlu bir mücadele içinde. Maçın sonucu, her iki takım için büyük önem taşıyor.

Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor

21 Kasım 2026 tarihinde saat 16.00'da Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Ev sahibi takım Amed, ligde 3. sırada yer alıyor. Konuk takım Çaykur Rizespor ise 11. sırada bulunuyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takımın pozisyonları, zorlu bir mücadele vaad ediyor. Maç saatinde futbol severler ekran başında olacak. Bu mücadele, lige damgasını vuracak bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

Kocaelispor-Fenerbahçe

21 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da çok önemli bir maç gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Her iki takımın ligdeki durumu dikkat çekici. Kocaelispor 7. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 6. sırada bulunuyor. İki takım da 11 maçta 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ancak, Fenerbahçe'nin gol averajı daha iyi. Bu da onların avantajını artırıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımların performansları büyük bir merakla bekleniyor. Taraftarlar, iki takımın mücadeleye olan ilgisini artıracak. Herkes bu önemli maçı kaçırmamak için ekran başında olacak.

İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

21 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da İstanbulspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Maç, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. İstanbulspor, ligde 19. sıradadır. Takım, 14 maçta yalnızca 2 galibiyet almıştır. Şu an 8 puanla düşme hattındadır.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise 6. sırada yer almaktadır. Takım, 23 puanla playoff pozisyonunu hedefliyor. Bu iki takım arasındaki mücadele, önemli bir karşılaşma olacak. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Avaz kanallarından canlı yayınlanacak. Özellikle her iki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Bu, taraftarları heyecanlandıracak.

Mardin 1969 Spor-Bandırmaspor

21 Kasım 2026 tarihinde Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor karşılaşacak. Maç saati 13:30 olarak belirlendi. Bu mücadele, Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek. Mardin 1969 Spor, ligde 4. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 15. sırada bulunmakta. Kontrol edilecek birkaç nokta var. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Her iki takım da kritik bir mücadele verecek. Mardin 1969 Spor, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Bandırmaspor ise düşme hattından uzaklaşmak için çaba gösterecek. İzleyicilerin ilgisi bu karşılaşmada yüksek olacak. Hem takım hem de taraftarlar, önemli bir maçta bulunacak. Herkes, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer

21 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da bir maç gerçekleştirilecek. Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'de 2. sırada yer alıyor. SMS Grup Sarıyer ise 13. sırada mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma, iki takım için büyük bir öneme sahip. Maç, beIN Sports Haber ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Kayserispor, bu sezon 9 galibiyet elde etti. Sarıyer ise 4 galibiyetle mücadele veriyor. Bu karşılaşma, sezonun belirleyici anlarından biri olacak. Her iki takım da galip gelmek için savaşacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Fatih Karagümrük, Boluspor'u 21 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da ağırlayacak. Karagümrük, ligde 9. sırada. Takım, 14 maçta toplamda 19 puan topladı. Boluspor ise 20. sırada yer alıyor. Bu takım, 13 maçta yalnızca 4 puan elde edebildi. Maç, futbolseverler tarafından takip edilebilecek. beIN Sports 2 ve TRT Spor kanalları bu mücadeleyi yayınlayacak. Hayli zorlu bir mücadele olacağı düşünülüyor. Her iki takımın da alacağı sonuçlar merakla bekleniyor.

Manchester City-Fulham

21 Kasım 2026'da saat 15:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. Manchester City, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Toplamda 21 puan topladılar. Fulham ise 15. sırada bulunuyor. Onların da 10 maçta oynadığı var. Ancak, Fulham sadece 2 galibiyet elde etti. Şu an 10 puana sahipler. Bu maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olacak. Herkesin dikkatle izleyeceği bir mücadele.

Aston Villa-Sunderland

Aston Villa, 21 Kasım 2026 tarihinde saat 18:00'de Sunderland ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Aston Villa, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Buna rağmen 13 puan toplayabildi. Sunderland ise 19. sırada bulunuyor. 10 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Toplamda 8 puanla mücadele ediyor. Maçın izleyicileri için kayda değer bir karşılaşma olacak. Heyecan dolu mücadele, beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç her iki takım için önemli bir fırsat sunuyor. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Bu karşılaşmanın sonuçları, ligdeki konumları açısından belirleyici olabilir.

Tottenham Hotspur-Ipswich Town

21 Kasım 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma yaşanacak. Tottenham Hotspur, Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Tottenham, ligde 11. sırada yer alıyor. Ipswich ise 14. sırada bulunuyor. Her iki takım için kritik bir maç olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maç, beIN Connect ve TOD platformlarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu platformlardan maçı takip edebilir. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Bu müsabakanın sonuçları, ligdeki sıralamaları etkileyecek. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest

21 Kasım 2026'da saat 18:00'de önemli bir maç var. İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth, Nottingham Forest ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, ligde 7. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise 16. sırada bulunuyor. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan verici bir mücadele olacak. Her iki takımın da galibiyet hedefi var. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. İzleyiciler, bu önemli maçı kaçırmamalı.

Chelsea-Leeds United

21 Kasım 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 18:00'de Chelsea ile Leeds United karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Chelsea, sezonun bu döneminde 5. sırada yer alıyor. Leeds United ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Chelsea'nin formu ve Leeds United'ın durumu merak ediliyor. Maç sonucunda iki takımın da puan durumu değişebilir. futbolseverler için keyifli bir gün olacak.

Coventry City-Crystal Palace

21 Kasım 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Coventry City, Crystal Palace ile karşılaşacak. Maçın saati 18:00. Coventry City ligde 17. sırada yer alıyor. Crystal Palace ise 20. sırada bulunuyor. Bu zorlu mücadele, beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Takımlar, bu karşılaşmadan üç puan almak için mücadele edecek. Taraftarlar, iki takımın performansını merakla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyecek. Sonuç olarak, izleyiciler heyecan dolu bir futbol akşamı geçirecek.

Newcastle United-Arsenal

Newcastle United ve Arsenal, 21 Kasım 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç saat 20:30'da başlayacak. İki takım, İngiltere Premier Ligi'nde mücadele edecek. Newcastle United, ligde 12. sırada yer alıyor. Arsenal ise liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 27 puanla rakiplerine fark atmış durumda. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Seyirciler, bu çekişmeli maçta heyecan dolu anlar yaşayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç öncesinde taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.