İstanbul Başakşehir-Arca Çorum FK

23 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de İstanbul Başakşehir, Arca Çorum FK ile mücadele edecek. Maç, Trendyol Süper Lig çerçevesinde oynanacak. İstanbul Başakşehir, ligde 9. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise 11. sıradadır. İki takım için kritik bir karşılaşma olacak. Bu mücadele, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu zor ve çekişmeli bir maç olacağa benziyor. Farklı sonuçlar, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Takımlar, önemli anlar yaşayacak.

Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK

23 Kasım 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç yapılacak. Bodrum FK, Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Bodrum FK, ligde 7. sırada yer alıyor. Artı Değer Vanspor FK ise 16. sırada bulunmakta. Mücadele, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalıdır. Maçın heyecanı, futbolseverler için büyük olacak. Takımlar, sahaya galibiyet için çıkacak. Her iki ekip de formda olmaya çalışacak. Bu önemli mücadele, büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Brentford-Everton

23 Kasım 2026'da saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Brentford ile Everton karşı karşıya gelecek. Brentford, ligde 10. sırada bulunuyor. Everton ise 7. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Takımlar, bu maçı kazanarak ligdeki pozisyonlarını yükseltmek istiyor. Taraftarlar, heyecanla maçı bekliyor. İki takım arasındaki mücadele rekabet dolu olacak. İlgili oyuncular, iyi bir performans sergilemek için sahada yer alacak. Maç, futbol severler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

Monza-Fiorentina

23 Kasım 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Monza, Fiorentina ile karşılaşacak. Monza ligde 18. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 15. sırada bulunuyor. Her iki takım sezonun ilk 11 maçında 2 galibiyet aldı. Monza, 7 puanla mücadele ediyor. Fiorentina ise 9 puanda kalmış durumda. Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Takımların performansları merak ediliyor. Maçta her an her şey olabilir. İzleyiciler heyecanla bekliyor.

Levante-Elche

23 Kasım 2026'da saat 23:00'te İspanya La Liga'da Levante ile Elche karşılaşacak. Levante, ligde 18. sırada bulunmaktadır. Elche ise 19. sıradadır. Her iki takım da zorlu bir dönem geçiriyor. Bu maçın sonuçları, ligdeki durumlarını etkileyecek. Özellikle alt sıralardan kurtulma hedefi taşıyan takımlar için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Maç, futbolseverler için S Sport kanalı üzerinden yayınlanacak. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olacak. Her takım üç puan hedefliyor. İzleyiciler, önemli bir mücadeleye tanıklık edecek. Maçtaki performans, takımların geleceğini şekillendirebilir.

Sochaux-USL Dunkerque

23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Sochaux ile USL Dunkerque takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Nantes-Grenoble

23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Nantes ile Grenoble takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Ceuta-Almeria

23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Ceuta ile Almeria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Asteras Tripolis-Aris

23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Asteras Tripolis ile Aris takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00