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Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Auckland City-Boca Juniors

24 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Auckland City ile Boca Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Benfica-Bayern Münih

24 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Bayern Münih takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Panama-Jamaika

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Panama ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Guadeloupe-Guatemala

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Guadeloupe ile Guatemala takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Klubi 04-Helsinki

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Klubi 04 ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00

Oulu-SJK

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Oulu ile SJK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Haka-KuPS

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Haka ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ekenas IF-Jaro

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Ekenas IF ile Jaro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

IK Gauthiod-IK Zenith

24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan IK Gauthiod ile IK Zenith takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Rappe GoIF-Kristianstads

24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Rappe GoIF ile Kristianstads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

IFK Stocksund-Karlbergs BK

24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan IFK Stocksund ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Jarfalla-IK Franke

24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Jarfalla ile IK Franke takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Tidaholm-Nassjö FF

24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Tidaholm ile Nassjö FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

DFK Dainava-Banga Gargzdai

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya A Lyga liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Banga Gargzdai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Zalgiris Vilnius-FC Hegelmann Litauen

24 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya A Lyga liginde oynanacak olan Zalgiris Vilnius ile FC Hegelmann Litauen takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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