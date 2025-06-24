Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Auckland City-Boca Juniors
24 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Auckland City ile Boca Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Benfica-Bayern Münih
24 Haziran Salı 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Bayern Münih takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Panama-Jamaika
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Panama ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Guadeloupe-Guatemala
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Guadeloupe ile Guatemala takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Klubi 04-Helsinki
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Klubi 04 ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 12:00
Oulu-SJK
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Oulu ile SJK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Haka-KuPS
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Haka ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ekenas IF-Jaro
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Ekenas IF ile Jaro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
IK Gauthiod-IK Zenith
24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan IK Gauthiod ile IK Zenith takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Rappe GoIF-Kristianstads
24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Rappe GoIF ile Kristianstads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
IFK Stocksund-Karlbergs BK
24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan IFK Stocksund ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Jarfalla-IK Franke
24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Jarfalla ile IK Franke takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Tidaholm-Nassjö FF
24 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Tidaholm ile Nassjö FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
DFK Dainava-Banga Gargzdai
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya A Lyga liginde oynanacak olan DFK Dainava ile Banga Gargzdai takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Zalgiris Vilnius-FC Hegelmann Litauen
24 Haziran Salı 2025 tarihinde Litvanya A Lyga liginde oynanacak olan Zalgiris Vilnius ile FC Hegelmann Litauen takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
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