Bodo Glimt-LASK

24 Kasım 2026'da Şampiyonlar Ligi maçları yapılacak. Saat 20:45'te Bodo Glimt, LASK ile mücadele edecek. Bodo Glimt, ligde 4 puanla 25. sırada. LASK ise 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Bu maçın önemi büyük. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı takip edebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir gece olacak. Ekiplerin performansı merakla bekleniyor.

Galatasaray-Aston Villa

Galatasaray, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te Aston Villa ile mücadele edecek. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamındaki bir karşılaşma olacak. Galatasaray, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu sonucun ardından 18. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 4 maçta 3 galibiyet aldı. Bu nedenle Aston Villa, 6. sırada bulunuyor. Mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçın heyecanı büyük olacak. Taraftarlar, favori takımlarını desteklemek için stadyumda veya evlerinde buluşacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir fırsat. Başarılar, turnuvanın ilerleyişini etkileyebilir.

Manchester City-Napoli

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir maç var. Manchester City, Napoli ile karşılaşacak. Bu heyecan verici karşılaşma, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te oynanacak. Manchester City, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 9 puan toplamış. Napoli ise 27. sırada bulunuyor. Şu ana kadar 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Napoli'nin puanı ise 3. Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

RB Leipzig-Lens

24 Kasım 2026'da saat 23:00'te bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. RB Leipzig, Lens ile karşı karşıya gelecek. İki takım da grupta zor zamanlar geçiriyor. Her biri 4 maçta 1 galibiyet elde etti. Şu an ikisi de 3 puanla alt sıralarda yer alıyor. RB Leipzig, maçlarında 5 gol atmış durumda. Ancak 11 gol de kalesinde gördü. Bunun yanında, Lens 4 gol atıp 16 gol yedi. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı yakından takip edecek. Bu durum, heyecanı artırıyor.

Como-AEK

24 Kasım 2026 tarihinde, saat 23:00'te, Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yapılacak. Como ile AEK karşı karşıya gelecek. Como, 4. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece toplamda 9 puan topladı. Como, 19 gol atıp 6 gol yedi.

AEK ise 29. sırada yer almakta. Bu takım, 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. AEK'nın toplamda 3 puanı var. 5 gol attı fakat 11 gol yedi. Bu durumda AEK'nın performansı zayıf görünüyor.

Maç, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Gelecek maçlar için her iki takım da hazırlıklarını yapacak. Başarılı olmaları için daha çok çalışmaları şart.

Arsenal-Borussia Dortmund

24 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadele olacak. Arsenal ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Arsenal, oynadığı 4 maçta 10 puan topladı. Bu durum, ligde 3. sırada yer almasına neden oldu. Borussia Dortmund ise 4 maçta 9 puan elde etti. Bu nedenle, 12. sırada bulunuyor. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele izleme fırsatı bulacak. Takımlar, bu karşılaşmada galip gelmek için savaşacak. Her iki ekip de puanlarını artırma amacı taşıyor. Maçın sonucu, grup sıralamasını etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu karşılaşma, sezonun en önemli anlarından biri olacak.

Feyenoord-Porto

24 Kasım 2026 tarihinde, saat 23:00'te bir maç gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi kapsamında Feyenoord, Porto'yu ağırlayacak. Her iki ekip de ligde şu an 32. ve 26. sıralarda bulunuyor. Bu maçta toplamda 4 karşılaşma oynandı. Her iki takım da sadece 1 galibiyet elde etti. Feyenoord, 3 puanla mücadele ediyor. Takım 4 gol attı, ancak 11 gol yedi. Porto ise 6 gol attı. Porto, bu süreçte 7 gol yedi. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler güzel bir mücadele bekleyebilir. Takımlar arasındaki rekabet oldukça heyecan verici. Hem Feyenoord hem de Porto, galibiyet için sahada savaşacak. Hayli çekişmeli bir karşılaşma olacağı aşikar.

Real Madrid-PSV Eindhoven

24 Kasım 2026'da saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid, PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Real Madrid, bugüne kadar oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde ikinci sırada yer alıyor. PSV Eindhoven ise 4 maçta 1 galibiyet aldı. Bu nedenle, 24. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Real Madrid’in başarısı dikkat çekici. PSV Eindhoven ise daha fazla galibiyet arıyor. Maç, futbolseverler için heyecan verici olacaktır. Hem takımın performansı hem de stratejileri önemli. İzleyiciler, bu karşılaşmaya odaklanmalı.

Slovan Bratislava-Real Betis

24 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te önemli bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Slovan Bratislava, Real Betis ile karşılaşacak. Slovan Bratislava, bu sezon 4 maçta 0 galibiyet aldı. Şu anda 36. sırada yer alıyor. Real Betis ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Bu mücadelenin yayıncısı, tabii Spor kanalı. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz. İki takımın performansı arasında büyük bir fark var. Slovan Bratislava, galibiyet için çabalayacak. Real Betis ise güçlü kadrosuyla sahaya çıkacak. Maçın heyecanı yükselecek. Tüm futbolseverler bu karşılaşmaya odaklanmış durumda.

Middlesbrough-Swansea City

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Bristol City-Wrexham

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield United-Southampton

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Charlton Athletic-Lincoln City

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Lincoln City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Norwich City-Queens Park Rangers

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Portsmouth-West Ham United

24 Kasım Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile West Ham United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45