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Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? 25 Mart 2022 Cuma

25.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri mücadelesinde İskoçya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Peki Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Spor Toto 1. Lig , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Dünya Kupası maç programı araştırılırken biz de konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? 25 Mart 2022 Cuma

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Bu akşam UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri mücadelesinde İskoçya ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Öte yandan Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Spor Toto 1. Lig , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Dünya Kupası maç programı araştırılırken biz de konuya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? 25 MART 2022 CUMA

25 Mart Cuma günü oynanacak maçlar:

18:00 Demokratik Kongo – Fas/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00 Kamerun – Cezayir/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

20:00 Mali – Tunus/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

20:00 Norveç – Slovakya/ Hazırlık Maçı

21:00 Malta – Azerbaycan/ Hazırlık Maçı

21:15 Romanya – Yunanistan/ Hazırlık Maçı

22:30 Gana – Nijerya/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

22:30 Mısır – Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme

23:15 Fransa - Fildişi Sahili Hazırlık Maçı

23:30 San Martin - Deportivo Binacional/ Peru Primera-Apertura

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Spor Toto Süper Lig Ziraat Türkiye Kupası
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