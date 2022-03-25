Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? 25 Mart 2022 Cuma

Bugün hangi maçlar var? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Bu akşam UEFA U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri mücadelesinde İskoçya ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Öte yandan Bugün hangi maçlar var? 25 Mart Cuma Bugün oynanacak maçlar saat kaçta? Hangi maçlar ertelendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere Spor Toto 1. Lig , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Dünya Kupası maç programı araştırılırken biz de konuya ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.
25 Mart Cuma günü oynanacak maçlar:
18:00 Demokratik Kongo – Fas/ 2022 Dünya Kupasi Eleme
19:00 Kamerun – Cezayir/ 2022 Dünya Kupasi Eleme
20:00 Mali – Tunus/ 2022 Dünya Kupasi Eleme
20:00 Norveç – Slovakya/ Hazırlık Maçı
21:00 Malta – Azerbaycan/ Hazırlık Maçı
21:15 Romanya – Yunanistan/ Hazırlık Maçı
22:30 Gana – Nijerya/ 2022 Dünya Kupasi Eleme
22:30 Mısır – Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme
23:15 Fransa - Fildişi Sahili Hazırlık Maçı
23:30 San Martin - Deportivo Binacional/ Peru Primera-Apertura
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