Bugün hangi maçlar var? 26 Nisan Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor

26 Nisan 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak. Ev sahibi Sivasspor, ligde 17. sırada yer alıyor. Konuk takım Antalyaspor ise 12. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports olacak.

Gaziantep FK-Fenerbahçe

26 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ev sahibi takım Gaziantep FK, ligde 8. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 2. sıradadır. Bu mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor

26 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Sipay Bodrum FK, Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, ligde 16. sıradadır. Reeder Samsunspor ise 4. sıradadır. Bu maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Everton

26 Nisan 2025 tarihinde saat 14:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Chelsea ile Everton karşı karşıya gelecek. Chelsea, 33 maçta 57 puanla 6. sırada yer alıyor. Everton ise 33 maçta 38 puanla 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Southampton-Fulham

26 Nisan 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Southampton, Fulham ile karşı karşıya gelecek. Southampton, 33 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Bu performans ile Southampton, 20. sırada bulunuyor. Fulham ise 33 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla Fulham, 9. sırada yer alıyor. Maçın yayıncıları beIN Connect ve TOD olacak.

Wolverhampton-Leicester City

26 Nisan 2025 tarihinde, saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Wolverhampton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Wolverhampton, 33 maçta 38 puan toplayarak ligde 15. sırada yer alıyor. Leicester City ise sadece 18 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.

Brighton & Hove Albion-West Ham United

26 Nisan 2025'te saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, West Ham United'ı konuk edecek. Brighton, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 12 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. West Ham United ise 17. sırada bulunuyor. Onlar da 33 maçta 9 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 9 beraberlikle mücadele ediyor. Maç, beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Newcastle United-Ipswich Town

26 Nisan 2025 tarihinde saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United ile Ipswich Town karşılaşacak. Newcastle United, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 18 galibiyet elde ederek 59 puana ulaştı. Ipswich Town ise 18. sırada bulunuyor. Bu takım, 33 maçta sadece 4 galibiyet alarak 21 puan topladı. Bu önemli mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Holstein Kiel-M'gladbach

26 Nisan 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Holstein Kiel ile M'gladbach karşılaşacak. Bu maç, ligdeki önemli mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Holstein Kiel, 17. sırada ve düşme bölgesinde yer alıyor. M'gladbach ise 9. sırada, üst sıralara tırmanma hedefinde. Bu kritik maç, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma sunacak.

Bayern Münih-Mainz 05

26 Nisan 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bayern Münih, Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih, 72 puanla ligde zirvede bulunuyor. Takım, 30 maçta 22 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Mainz 05 ise 6. sırada yer alıyor. Bu takım, 30 maçta 13 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Toplamda 47 puana sahip. Maç, Tivibu Spor kanalından yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Augsburg

26 Nisan 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç olacak. Bayer Leverkusen, Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, 30 maçta 64 puan topladı. Bu durum, onları ligde 2. sıraya yerleştiriyor. Augsburg ise 43 puanla 10. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor2 ve beIN Sports 4 kanallarından canlı yayınlanacak.

TSG Hoffenheim-Borussia Dortmund

26 Nisan 2025'te TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund maçı oynanacak. Maç, Almanya Bundesliga Ligi kapsamında gerçekleşecek. Başlama saati 16:30. TSG Hoffenheim ligde 15. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise 7. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor3 kanalından naklen yayınlanacak.

Vfl Wolfsburg-Freiburg

26 Nisan 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi’nde Vfl Wolfsburg ile Freiburg karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. Vfl Wolfsburg, 30 maçta 39 puanla 12. sırada bulunuyor. Rakibi Freiburg ise 30 maçta 48 puan topladı ve 5. basamakta yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Tivibu Spor4 kanalından yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig

26 Nisan 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Saat 19:30'da Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, 30 maçta topladığı 52 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. RB Leipzig ise 49 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici maç, Tivibu Spor ve beIN Sports 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Strasbourg-Saint Etienne

26 Nisan 2025 tarihinde saat 18:00'de Fransa Ligue 1 kapsamında Strasbourg, Saint Etienne ile karşılaşacak. Strasbourg, 30 maçta 51 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Saint Etienne ise 30 maçta elde ettiği 27 puanla 17. sırada bulunuyor. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından yayımlanacak.