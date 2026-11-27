Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor
Corendon Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor, 27 Kasım 2026'da saat 20.00'de Trendyol Süper Lig maçında karşılaşacak.
Alanyaspor ligde 14. sırada bulunuyor. Konyaspor 15. sırada yer alıyor.
Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig’de 23 puanlı, 5. sıradaki Çaykur Rizespor, 17 puanlı 10. sıradaki Kasımpaşa’yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele beIN Sports’tan yayımlanacak.
Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK
Trendyol 1. Lig’de Eminevim Ümraniyespor ile Manisa FK karşılaşacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ev sahibi ekip 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Manisa FK, 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Karşılaşma TRT Spor’dan yayınlanacak.
SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor
Trendyol 1. Lig’de SMS Grup Sarıyer ile İstanbulspor, 27 Kasım 2026’da saat 20.00’de karşılaşacak.
Sarıyer, 15 maç sonunda 17 puanla 14. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 8 puanla 19. sırada bulunuyor.
Mücadeleye Sarıyer ev sahipliği yapacak. Karşılaşma TRT Türk’ten yayınlanacak.
Nottingham Forest-Chelsea
Nottingham Forest ile Chelsea, 27 Kasım 2026'da saat 23.00'te İngiltere Premier Ligi'nde karşılaşacak.
Nottingham Forest 9 puanla 17. sırada. Chelsea, 16 puanla 8. basamakta bulunuyor. Maç beIN Sports 3'ten yayınlanacak.
Werder Bremen-M'gladbach
Almanya Bundesliga Ligi’nde Werder Bremen ile M'gladbach, saat 22.30’da karşılaşacak.
Ligde 6. sırada bulunan Werder Bremen, 18. sıradaki M'gladbach’ı ağırlayacak. Mücadele S Sport+’tan yayınlanacak.
Venezia-Bologna
Venezia-Bologna karşılaşması saat 22.45’te başlayacak. İtalya Serie A Ligi’nde Venezia 20., Bologna 9. sırada yer alıyor. Mücadele S Sport 2’den yayınlanacak.
Levante-Racing Santander
Levante ile Racing Santander, 27 Kasım 2026’da saat 23.00’te İspanya La Liga’da karşılaşacak. Levante 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Racing Santander 17 puanla 7. sırada yer alıyor. Mücadele S Sport’tan yayınlanacak.
Stade Brest 29-Paris FC
Stade Brest 29 ile Paris FC, 27 Kasım 2026'da saat 22.45'te Fransa Ligue 1'de karşılaşacak.
11 maçta 18 puan toplayan Stade Brest 29, ligde 6. sırada yer alıyor. Paris FC, 23 puanla 2. sırada bulunuyor.
Mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.
Southampton-Middlesbrough
27 Kasım Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Al Kholood-Al Khaleej
Al Kholood ile Al Khaleej, 27 Kasım’da Suudi Arabistan Premier Ligi’nde karşılaşacak. Maç saat 15.15’te başlayacak.
Al Kholood, ligde 11 maçta 12 puan topladı. Takım 11. sırada yer alıyor.
Al Khaleej ise 12 maçta 15 puana ulaştı ve 10. sırada bulunuyor.
Al Qadsiah FC-Al Fayha
Al Qadsiah FC ile Al Fayha, 27 Kasım 2026’da saat 17.00’de Suudi Arabistan Premier Ligi’nde karşılaşacak.
Al Qadsiah FC, 12 maçta topladığı 28 puanla 2. sırada yer alıyor. Al Fayha ise 11 puanla 13. sırada bulunuyor.
Al-Ittihad Jeddah-Neom SC
Suudi Arabistan Premier Ligi’nde Al-Ittihad Jeddah, 11 maçta 24 puan topladı. Takım, 5. sırada yer alıyor.
Neom SC, 12 maçta 22 puanla 6. sırada bulunuyor. İki ekip, 20.30’da karşılaşacak.
Groningen-Willem II
27 Kasım Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Groningen ile Willem II takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
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