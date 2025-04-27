Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Tümosan Konyaspor, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ev sahibi Tümosan Konyaspor, 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise ligde 19. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak.

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da, Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 30 maçta 42 puan topladı. Bu puan ile ligde 7. sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor ise 34 puanla 16. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak.

Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde birbirine çok yakın bir konumda. Bellona Kayserispor 13. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 14. sırada bulunuyor. İki takımın puanı da 37. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ikas Eyüpspor-Galatasaray

27 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında İkas Eyüpspor, lider Galatasaray ile karşılaşacak. İkas Eyüpspor, geride kalan 31 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Takım, 50 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 30 maçta 24 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, toplam 77 puanla ligdeki liderliğini sürdürüyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Teksüt Bandırmaspor, Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Teksüt Bandırmaspor, 35 maçta 15 galibiyet alarak ligde 5. sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise 13 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Maç, TRT Spor, beIN Connect ve TOD kanallarından yayınlanacak.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Şanlıurfaspor, ligde 17. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 16. sıradadır. Her iki takım da bu kritik maçta ligde kalma mücadelesinin önemli bir parçası olacak. Maç, beIN Connect, TOD ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig mücadelesi gerçekleşecek. Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Uğur Okulları İstanbulspor, 6. sırada yer alıyor. Playoff umutlarını sürdürüyor. Siltaş Yapı Pendikspor ise 14. sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu kritik maç, TRT Spor, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

Adanaspor-Gençlerbirliği

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da, Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Adanaspor ev sahibi takım olarak sahada olacak. Adanaspor, ligde 19. sırada bulunuyor. Konuk takım ise Gençlerbirliği. Gençlerbirliği, ligde 3. sırada yer alıyor. Bu heyecan verici maç, beIN Connect, TOD ve TRT Spor kanallarından izlenebilecek.

Kocaelispor-Geosis Boluspor

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Kocaelispor, Geosis Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor, ligde 1. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 20 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı ise 69. Geosis Boluspor, ligde 10. sırada bulunuyor. Bu takım da 35 maçta 14 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Topladıkları puan ise 52. Maçın yayıncıları TRT Spor ve beIN Sports 4 olarak belirlendi.

Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da, Trendyol 1. Lig’de Central Hospital Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Ümraniyespor, ligde 13. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 7. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Connect, TOD ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü, Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak. MKE Ankaragücü, 18. sırada bulunuyor. Takım, zorlu bir dönem geçiriyor. Ahlatcı Çorum FK ise 12. sırada yer alıyor. Bu takım, orta sıralarda mücadele ediyor. Maç, TRT Spor, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Bu maç, ligin alt sıralarında yer alan Yeni Malatyaspor ile playoff potasında mücadele eden Iğdır FK'nın mücadelesini içerecek. Yeni Malatyaspor, 20. sırada bulunuyor ve sezon boyunca galibiyet alamadı. Iğdır FK ise 8. sırada ve dikkat çekici bir konumda. Maç, beIN Connect ve TOD üzerinden yayınlanacak.

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

27 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Solwie Energy Fatih Karagümrük, ligin 2. sırasında yer alıyor. Takım, 35 maçta topladığı 60 puan ile mücadele ediyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 11. sırada bulunuyor. Bu takım, sahada 51 puanla yer alacak. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor-Erzurumspor FK

27 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Sakaryaspor, Erzurumspor FK'yı saat 16:00'da konuk edecek. Sakaryaspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde ederek toplamda 45 puan topladı. Erzurumspor FK ise 4. sırada bulunuyor. Bu takım, aynı sayıda maçta 17 galibiyet alarak 58 puan topladı. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

AFC Bournemouth-Manchester United

27 Nisan 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. AFC Bournemouth, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:00'da başlayacak. AFC Bournemouth, ligde 10. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 49 puan topladı. Bu da onların başarılı bir sezon geçirdiğini gösteriyor. Manchester United ise 15. sırada yer alıyor. Onlar da 33 maçta sadece 38 puan elde etti. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.