Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Palmeiras-Botafogo FR
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Benfica-Chelsea
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
New England Revolution-Colorado Rapids
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile Colorado Rapids takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
New York Red Bulls-Minnesota United
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Minnesota United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Orlando City-FC Cincinnati
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
CF Montreal-New York City FC
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
DC United-Nashville SC
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Toronto FC-Portland Timbers
29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Portland Timbers takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Suwon FC-Gangwon
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Anyang-Gwangju
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Rosenborg-Viking
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Chungnam Asan-Seoul E-Land FC
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Bucheon-Gyeongnam FC
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Hwaseong FC-Seongnam FC
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ansan Greeners-Cheonan City
28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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