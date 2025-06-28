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Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 28 Haziran Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Palmeiras-Botafogo FR

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Benfica-Chelsea

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

New England Revolution-Colorado Rapids

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile Colorado Rapids takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

New York Red Bulls-Minnesota United

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New York Red Bulls ile Minnesota United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Orlando City-FC Cincinnati

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Orlando City ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

CF Montreal-New York City FC

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile New York City FC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

DC United-Nashville SC

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan DC United ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-Portland Timbers

29 Haziran Pazar 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile Portland Timbers takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Suwon FC-Gangwon

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Anyang-Gwangju

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Rosenborg-Viking

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Chungnam Asan-Seoul E-Land FC

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Chungnam Asan ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Bucheon-Gyeongnam FC

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Gyeongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Hwaseong FC-Seongnam FC

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ansan Greeners-Cheonan City

28 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Cheonan City takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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