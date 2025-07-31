Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Spartak Trnava-Hibernians

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 18:30'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Spartak Trnava, Hibernians ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da lig sıralamasında henüz belirgin bir konumda yer almıyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Sabah-FC Petrocub Hincesti

31 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Bu maç sabah takımı ile FC Petrocub Hincesti arasında gerçekleştirilecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak. FC Petrocub Hincesti, ligdeki 6 maçında yalnızca 2 puan toplayabildi. Bu nedenle, 36. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmanın yayıncısı hakkında bilgiler bulunmamaktadır.

Helsinki-Arda Kardzhali

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Helsinki ile Arda Kardzhali karşı karşıya gelecek. Helsinki, geride kalan 6 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 30. sırada yer alıyor. Toplamda 4 puanı bulunuyor. Bu maçın yayıncı bilgileri henüz açıklanmamıştır.

FC Santa Coloma-Polissya Zhytomyr

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde FC Santa Coloma ile Polissya Zhytomyr karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki durumu henüz belirlenmedi. Bu nedenle heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Maçla ilgili yayıncı kanalı bilgisi mevcut değil.

Dila Gori-Riga FC

31 Temmuz 2025 tarihinde, saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Dila Gori, Riga FC ile karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki konumları hakkında net bir bilgiye sahip değil. Bu mücadele, her iki ekip için kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok.

Gyor-Pyunik

31 Temmuz 2025 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Gyor ile Pyunik takımları karşı karşıya gelecek. Maç, 19:00'da başlayacak. İki takımın ligdeki güncel konumları hakkında bilgi yok. Maçın yayıncı bilgisi de mevcut değil.

Spaeri-Austria Wien

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde Spaeri ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki durumu hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Maçın yayıncısı ise henüz bilinmiyor.

Banga Gargzdai-Rosenborg

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Banga Gargzdai ile Rosenborg karşılaşacak. Bu maç, iki takım için de sezonun kaderini belirleyecek önemli bir karşılaşma. Her iki takımın ligdeki konumları hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak, maç öncesi heyecan dorukta. Maçın yayıncısı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.

AZ Alkmaar-Ilves

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:45'te, UEFA Konferans Ligi kapsamında AZ Alkmaar ile Ilves takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki mevcut durumu hakkında bilgi mevcut değil. Maçın yayıncısı henüz belirlenmiş değil.

Nomme Kalju FC-St Patricks

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:45'te Nomme Kalju FC ile St Patricks takımları UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumları hakkında bilgi mevcut değil. Maçın yayıncısı ile ilgili herhangi bir bilgi yok.

Zimbru-FC Astana

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru ile FC Astana karşılaşacak. FC Astana, ligde 28. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı ise 5. Maçın yayıncısı ile ilgili bilgi mevcut değil.

UNA Strassen-Dundee United

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. UNA Strassen, Dundee United ile karşılaşacak. Her iki takımın da ligdeki güncel durumları ve sıralamaları henüz belirlenmiş değil. Maçın yayıncı bilgisi mevcut değil. Bu maç, futbolseverler için keyifli bir deneyim sunacak.

Universitatea Cluj-FC Ararat Armenia

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç oynanacak. Universitatea Cluj, FC Ararat Armenia ile karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki durumu hakkında bilgi yok. Ancak, bu maçın heyecanı futbolseverleri ekran başına toplayacak. Maçın yayıncı bilgisi ise mevcut değil.

Torpedo Kutaisi-Omonia

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi'nde Torpedo Kutaisi ile Omonia karşılaşacak. Omonia, ligde 22 puanla 6 maç oynamıştır. Takım, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Omonia, 7 puanla 22. sırada yer alıyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yoktur.

Milsami Orhei-Buducnost Podgorica

31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında Milsami Orhei ile Buducnost Podgorica karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki durumları henüz netleşmedi. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil.