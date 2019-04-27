Mynet Trend

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 27.04.2019 08:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin internet sitesinde yer alan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Orta Karedeniz'in iç kesimlerinde gün boyu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'in diğer bölgelerinde ise puslu ve sisli hava bekleniyor. İşte 27 Nisan Cumartesi günü yurtta beklenen hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

met

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Bu papağan ne içtiğini gören şaşkına dönüyorBu papağan ne içtiğini gören şaşkına dönüyor
Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji hava durumu 27 nisan hava durumu son dakika Haber
 

En Çok Okunan Trend Haberler

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu papağan çay tiryakisi!

Bu papağan ne içtiğini gören şaşkına dönüyor

Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı

Beyoğlu'nda kavga! 3'ü öğrenci 4 kişi bıçaklandı

Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Mahalleye inen kurt vatandaşı tedirgin ediyor

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

Balıkesir'de 2 öğrenciye taciz iddiasına tutuklama

İğrenç olay! Öğretmen iki öğrencisini taciz etti

Karabük'te aç kurt şehir merkezine indi

Aç kaldı şehir merkezine indi! Vatandaşları tedirgin eden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.