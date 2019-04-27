Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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