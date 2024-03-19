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    4. 'Bugün iftara ne pişirsem?' diye düşünenlere leziz tarifler! Ramazan'ın 9. günü iftar menüsü

    'Bugün iftara ne pişirsem?' diye düşünenlere leziz tarifler! Ramazan'ın 9. günü iftar menüsü

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.03.2024 11:02
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    İftar menü fikirleri Ramazan ayında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Her gün farklı menü çıkartmak zorlayıcı olduğu bu ayda hazır yemek menüleri oldukça fayda sağlıyor. 'Bugün iftarda ne pişirsem?' diye düşünenler hazır menülerden ipucu alıyor. Ramazan ayının 9. gününde iftarda ne pişirsem diye düşünenlere pratik menü hazırladık.

    İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tariflerini içeriyor. 19 Mart Salı tarihinde gerçekleşecek olan Ramazan'ın 9. günü iftar menüsünde ezogelin çorbası, fırında patlıcan kebabı, tel şehriyeli bulgur pilavı ve kemalpaşa tatlısı tarifleri yer alıyor. Ayrıca bu menünün yanına yoğurt da servis edebilirsiniz. Yoğurt bu menüye oldukça yakışacaktır.

    9. GÜN İFTAR MENÜSÜ 19 MART 2024 SALI

    EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

    ezogelin çorbası

    Malzemeler;

    • Yarım su bardağı kırmızı mercimek
    • Yarım çay bardağı pirinç
    • 3 çorba kaşığı bulgur
    • 1 çorba kaşığı salça
    • 1 adet orta boy soğan
    • 1 çorba kaşığı un
    • 3 diş sarımsak
    • Kuru nane
    • Pul biber
    • Tuz
    • Karabiber
    • 7 su bardağı sıcak su
    • 2 çorba kaşığı sıvıyağ

    Tarif;

    • Çorbayı yapacağınız tencereye 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 1 adet soğanı küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.
    • Soğanları pembeleşinceye kadar kavururken arada 2 diş sarımsağı da rendeleyerek ekleyin.
    • Ardından yarım su bardağı mercimek ile birlikte 3 çorba kaşığı bulgur ve yarım çay bardağı pirinci ekleyip 2 dakika daha kavurun.
    • Malzemeler kavrulunca tencereye 5 bardak sıcak su dökün ve çorbayı kaynamaya bırakın.
    • Çorba kaynarken ayrı bir tavada 2 çorba kaşığı sıvı yağ ile 1 çorba kaşığı unu çırpma teli yardımıyla karıştırarak kavurun.
    • Kuru nane, pul biber ve karabiberi de ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu tavaya dökün ve hepsini çırpma teli ile iyice karıştırın.
    • Birkaç dakika kavurduktan sonra 1 çorba kaşığı salça da ilave ederek kavurmayı sürdürün.
    • Tavada kavurduğunuz malzemeleri tencereye yavaş dökün ve bu sırada çorbayı karıştırın.
    • 20 dakika kadar çorbayı orta ateşte kaynattıktan sonra ocaktan alın.

    FIRINDA PATLICAN KEBABI TARİFİ

    patlıcan kebap

    Malzemeler;

    • 5 adet çekirdeksiz patlıcan
    • 2 adet kuru soğan
    • Bir kilo kuzu kıyma
    • 1/2 demet maydanoz
    • 2 diş sarımsak
    • Tuz

    Sosu için:

    • Bir yemek kaşığı salça
    • Bir domates
    • Bir diş sarımsak
    • Bir bardak sıcak su
    • Tuz ve karabiber
    • 2 adet acı yeşil biber

    Tarif;

    • İlk olarak patlıcanları yıkayın ve ardından 3, 4 santim kalınlığında, yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Patlıcanları yaklaşık yarım saat su içinde bekletin.
    • Soğanı rendeleyin, maydanozları da ince olacak şekilde kıyın. İki malzemeyi de derin bir kabın içine alın ve kıymayla karıştırın.
    • Ardından içine havanda ezdiğiniz sarımsakları ve tuzu birlikte içine ekleyin.
    • Tüm malzemeleri karışana kadar yoğurun.
    • Hazırladığınız köfte harcından orta büyüklükte olacak şekilde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Kıymanın hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra suda beklettiğiniz patlıcanları güzelce süzün.
    • Orta büyüklükte bir tepsiye bir köfte, bir patlıcan olacak şekilde dizmeye başlayın.
    • Salçayı sıcak suyla açın. Domatesi rendeleyin ve salçanın içine ilave edin. Sosun içine baharat ve tuzu da katın.
    • Biberleri doğrayın ve sosa katacağınız sarımsağı da yemeklik olacak şekilde doğrayın.
    • Sosun içine bu iki malzemeyi de ekledikten sonra hepsini karıştırın ve patlıcan, köftelerin üzerine eşit olacak şekilde dağıtın.
    • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

    TEL ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

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    Malzemeler;
    1 yemek kaşığı tereyağı
    2 yemek kaşığı sıvı yağ
    1 su bardağı bulgur
    1 çay bardağı tel şehriye
    1/2 (yarım) yemek kaşığı domates salçası
    2 su bardağı sıcak su
    1 silme tatlı kaşığı tuz

    Tarif;

    • İlk olarak bulguru bir kaç su durulayıp, suyunu süzün.
    • Tereyağı ve sıvı yağı yükseğe yakın ateşte tencereye alın, hafifçe kızdırdıktan sonra, tel şehriyeyi de ilave edin. Şehriyeler kahverengileşene kadar kavurun.
    • Ardından salçayı ekleyerek bir kaç dakika daha kavuralım.
    • Bulguru da ekleyerek, en az 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.
    • Sıcak su ve damak zevkinize göre tuz ilavesini yapın ve kısık ateşte, tercihen ocağın küçük gözünde tencerenin kapağını kapatarak pilavımızı pişmeye alın.
    • Pilav göz göz olana kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım.
    • Suyunu çekip, bulgur taneleri piştiğinde, altını kapatıp, tencerenin ağzına havlu kağıt koyun ve kapağını kapatarak pilavı 15 dakika kadar demlenmeye alın.

    KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

    Kemalpaşa tatlısı

    Malzemeler;

    • 1 yumurta
    • 1 çay bardağı yağ
    • 1 çay bardağı yoğurt
    • 1 bardak irmik
    • 1 paket vanilin
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 bardak un
    • Şerbeti için:
    • 3 bardak su
    • 2 bardak şeker
    • 1 çay kaşığı limon suyu

    Tarif;

    • Bir kapta yumurtayı ve yağı çırpın.
    • Yoğurdu, irmiği, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
    • Unu yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin.
    • Yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.
    • Hamurdan küçük toplar alarak fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
    • 180 derecede 20 dakika kadar pişirin.
    • Tatlı pişerken şerbeti hazırlamak için şerbet malzemelerini tencerede kaynayana dek pişirin.
    • Tatlıyı fırından çıkarın ve sıcakken soğuk şerbeti dökün.

    AFİYET OLSUN!


    Chef Gpt


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