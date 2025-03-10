'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenler için nefis tarifler! Ramazan'ın 10. günü iftar menüsü!

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 10. gününde iftar menüsü seçme konusunda kararsız kaldıysanız bu nefis ve doyurucu iftar menüsü işinize yarayabilir. Böyle günlerde hazır iftar menüleri yardımcınız oluyor. Ramazan ayının 10. gününde göz doyuran ve lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 10 Mart Pazartesi iftar menüsündedomates çorbası, etli sebzeli güveç, pirinç pilavı ve güllaç tatlısı tarifleri yer alıyor. Bu menünün yanına dilediğiniz bir salata çeşidi veya cacık ekleyebilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

5 adet büyük taze domates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

Rendelenmiş kaşar

Kızarmış ekmek

Tarif;

Kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış veya rondodan geçirilmiş domatesler bir tabağa alınır.

Derin bir tencerede tereyağı ile un kavrulur.

Hazırladığınız domatesleri unlu karışımın üzerine ilave edip bir süre karıştırın.

Bir litre sıcak suyu karışımın üzerine ekleyin.

1 su bardağı sütü ısıtın.

Isıttığınız sütü yavaş yavaş çorbanın içine ilave edin ve karıştırın.

Kaynamaya başlayan çorbanın içine tuzu ilave edip, biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.

ETLİ SEBZELİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler;

500 gram kuşbaşı et

2 adet soğan

2 adet patates

2 adet patlıcan

4 adet yeşil biber

3 adet domates

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

Tarif;

Bir tavaya kuşbaşı doğradığınız etleri alarak, suyunu salıp çekinceye kadar pişirin ve üzerine sıvı yağı ekleyerek kavurun.

Yeterince kavurduktan sonra; yemeklik doğradığınız soğanları, biberleri ve sarımsakları ekleyip kavurun.

Domateslerin kabuğunu soyduktan sonra doğrayın, aynı şekilde patates ve patlıcanı da küp küp doğradıktan sonra biberlerle birlikte kavurduğumuz etlerin üzerine ilave edin.

Baharatları da ekledikten sonra, bir su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve 3-5 dk kadar pişirin.

İyice karıştırdıktan sonra, küçük güveç kaplarına yerleştirin.

Salçayı sıcak suda ezerek, sebzelerin üzerine gelecek kadar dökün.

Güveçlerin üzerini alüminyum folyo ile kapatarak, fırın tepsisine yerleştirin ve 160 derece fırında, yaklaşık yarım saat kadar pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezetli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

GÜLLAÇ TARİFİ

Malzemeler;

12 yaprak güllaç

1,5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri için:

Toz Antep fıstığı

Kiraz şekerlemesi

Tarif;

Öncelikle süt ve şekeri tencereye alarak ısıtıyoruz. Bu aşamada sütü çok fazla ısıtmanıza gerek yok, şekerin erimesi yeterli olacaktır.

Daha sonra sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakıyoruz. Eğer el yakmayacak şekle geldiyse süt hazır durumda demektir.

Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz.

Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt döküyoruz.

Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayalım ve 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serelim.

Kalan şekerli sütün içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine gezdirelim. Burada kullandığınız gül suyunun kozmetik ürünü olmamalıdır.

Hazırladığımız tatlımızı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Üzerini isteğe göre toz antep fıstığı, kiraz şekerlemeleri gibi süslerle renklendirerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!