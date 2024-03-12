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    'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenler için nefis tarifler! Ramazan'ın 2. günü iftar menüsü!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.03.2024 07:28
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    'Bugün iftara ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız bu nefis ve doyurucu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. Ramazan ayının 2. gününde hem karna hem de göze hitap eden tarifler arıyorsanız bu iftar menüsü tam size göre. Birçok kişinin damak zevkine uyan lezzetlerden oluşan 12 Mart 2024 Salı Ramazan iftar menüsünü misafir ağırladığınız iftar günlerinde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

    'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenler için nefis tarifler! Ramazan'ın 2. günü iftar menüsü!

    'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt aranıyor. Böyle günlerde hazır oluşturulan iftar menüleri imdadınıza koşuyor. Ramazanın 2. gününde iftara yapacak yemek menüsüne karar vermekte zorlanıyorsanız lezzetli Ramazan menüsüne bir şans vermelisiniz. 12 Mart Salı iftar menüsünde yoğurt çorbası, fırında tavuk pirzola, karışık sebze, kaşarlı mantar ve çoban salata tarifleri yer alıyor.

    YOĞURT ÇORBASI TARİFİ

    yayla (yoğurt) çorbası

    Malzemeler;

    • 7 su bardağı su
    • 4 çorba kaşığı pirinç
    • 1 çorba kaşığı un
    • 1 yumurta sarısı
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 2 çay kaşığı tuz
    • Kuru nane

    Tarif;

    • Yoğurt çorbası yapımı için, tencereye suyu ekleyin, kaynadıktan sonra pirinçleri ekleyin.
    • Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.
    • Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.
    • Pişerken bir tutam kuru nane ekleyin.
    • 10 dakikaya yakın pişirdikten sonra yoğurt çorbasının altını kapatın ve tuzunu ekleyin. Yoğurdun kesilmemesi için tuzu pişerken eklememelisiniz.
    • Yoğurt çorbası servise hazır. İsteğe göre üzerine tereyağ ve nane yakılıp servis edilir.

    FIRINDA TAVUK PİRZOLA TARİFİ

    Fırında tavuk pirzola

    Malzemeler;

    • 10-12 tane tavuk pirzola
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 1 yemek kaşığı biber salçası
    • 3 diş sarımsak
    • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 3 yemek kaşığı su
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 tatlı kaşığı kekik
    • Taze öğütülmüş karabiber

    Tarif;

    • Sarımsak ince ince doğranır.
    • Sos için olan tüm malzemeler derin bir kapta iyice karıştırılır.
    • Terbiyelenen tavuklar bu şekilde buzdolabında iki saat kadar dinlendirilir.
    • Dinlenme süresi ne kadar uzarsa tavuk da ki baharat lezzeti de o kadar güzel olacaktır.
    • Tavuklar eklenerek sos her yerine eşit dağılana dek karıştırılır.
    • Fırın tepsisine dizilen tavuklar 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirilir.

    KARIŞIK SEBZE TARİFİ

    Karışık sebze tarifi

    Malzemeler;

    • 2 kabak
    • 2 patlıcan
    • 4 domates
    • 2 patates
    • Yarım su bardağı zeytinyağı
    • Kekik
    • Biberiye
    • Tuz
    • Karabiber

    Yapılışı;

    • Patateslerin kabuklarını soyun. Kabak, patlıcan, domates ve patatesleri halka dilimleyin.
    • Bir kapta zeytinyağı, kekik, biberiye, tuz ve karabiberle birlikte bütün doğranmış sebzeleri iyice harmanlayın. Kullanacağınız tepsinin altına yağlı kağıt serin.
    • Bir tavanın içine zeytinyağı, domates ve sarımsakları ekleyin ve kavurun.
    • Hazırladığınız tepsiyi, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Domates ve sarımsakları da üzerine ilave edin.

    KAŞARLI MANTAR TARİFİ

    peynirli mantar

    Malzemeler;

    • 1,5 yemek kaşığı tereyağı
    • 8 adet mantar
    • 2 diş sarımsak
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 2 dal taze kekik
    • 80 gram kaşar peyniri (dilimlenmiş)

    Yapılışı;

    • 1,5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve doğradığınız 8 adet mantar sapını da ilave edip soteleyin. Halka halksa doğranmış 2 diş sarımsağı da üzerine ilave edin ve 3-4 dakika daha soteleyin.
    • Son olarak 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 2 dal kekiği de mantarların üzerine ilave edin ve tavayı ocaktan alın.
    • Sapları çıkan 8 adet mantarı, fırına dayanıklı bir kabın içerisine yerleştirin. Üstüne sotelenen mantar saplarını ve dilimlediğiniz kaşar peynirlerini yerleştirin.
    • 180 dereceye ayarlanmış fırında, kaşar peynirleri eriyinceye kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz servis edin.

    ÇOBAN SALATA TARİFİ

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    Malzemeler;

    • 4 adet domates
    • 1 adet soğan
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 2 adet yeşil biber
    • 1 adet salatalık
    • Maydanoz
    • Limon suyu
    • Zeytinyağı

    Tarif;

    • İlk olarak domatesleri küçük küçük doğrayın ve karıştırma kabına alın.
    • Daha sonra soğanı da küçük küçük doğrayın ve üzerine tuz serpip elinizle güzelce ovun.
    • İnce ince doğradığımız yeşil biber ve küçük küçük doğradığımız salatalığımızı da karıştırma kabına alalım.
    • Son olarak maydanozu da ince ince doğrayalım ve doğradığımız diğer malzemelerimizin üzerine ekleyelim.
    • Salatamızın zeytin yağını ve limon suyunu da ekledikten sonra güzelce harmanlayalım ve servis tabağına alarak servis edelim.

    AFİYET OLSUN!


    Chef Gpt


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