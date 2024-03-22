'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere birbirinden lezzetli tarifler! Ramazan'ın 12. günü iftar menüsü

'Bugün iftara ne pişirsem?' sorusuna iftara hazırlık yapan birçok kişi yanıt arıyor. Ramazan ayının 12. gününde göz doyuran ve lezzetli tariflerden oluşan bu iftar menüsünden faydalanabilirsiniz. 22 Mart 2024 Cuma gününe özel hazırlanan Ramazan iftar menüsünü özellikle misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin damak zevkine uyan Ramazan menüsüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı pirinç

7 su bardağı su

1 yumurta

1 yemek kaşığı tepeleme un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

Nane

Tarif;

Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir tencereye alın.

Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek haşlayın.

Derin bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.

Pirinçler haşlandığında yoğurtlu karışım üzerine eklenir.

Yoğurtlu karışımı eklerken ve kaynayana kadar çorbamızı sürekli karıştırıyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha çorbayı ocakta tutun.

Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.

Küçük bir tavada naneleri yağda kızdırın.

Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yakılmış naneyi dökerek servis edebilirsiniz.

BOHÇA KEBABI TARİFİ

Malzemeler;

1.5 su bardağı süt

2 adet yumurta

4-5 kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

500 gr kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

2 adet domates

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

1.5 su bardağı sür

1.5 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Kaşar peyniri

Tarif;

Krep malzemelerini (süt, yumurta, sıvı yağ, un ve tuz) karıştırıp krep harcını hazırlayın.

Hazırladığınız krep harcını tavada önlü arkalı pişirin.

İç harcı için kuşbaşı etleri bir tencereye alın.

Et suyunu çekene kadar pişirin.

Etler suyunu çektikten sonra içerisine domates, biber, soğan ve bezelyeyi ekleyin.

Domates suyunu çekmeye yakın içerisine tuz, karabiber ve istediğiniz diğer baharatları ekleyin.

Et iç harcı piştikten sonra tencereyi ocaktan alın.

Krepi bir kâsenin içerisine yerleştirin.

Krepin ortasına 3 yemek kaşığı kadar iç harcı koyun.

İç harcı koyduğunuz krepi katlayarak kapayın.

Kapattığınız krepleri yağladığınız fırın tepsisine ters çevirerek yerleştirin.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve üzerine 1 yemek kaşığı unu koyun.

Un kokusu çıkana kadar kavurun.

Kavurduktan sonra yavaşça sütü ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve kaşar peynirleri de ekleyip biraz daha kaynatın.

Tepsiye yerleştirdiğiniz bohçaların üzerine 2 yemek kaşığı beşamel sosundan döküp yayın.

Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede beşamel sosu kızarana kadar pişirin.

Beşamel sosu kızardıktan sonra fırından alıp servis edebilirsiniz.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Tarif;

Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.

Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.

Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Gerekirse ilave yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.

Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz.

MEVSİM SALATASI TARİFİ

Malzemeler;

5-6 yaprak kıvırcık

3 adet havuç

1 kutu mısır (220 gr)

Yarım orta boy mor lahana

Yarım demet maydanoz

1 adet turp

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

Mevsim salatası için ilk olarak havuç ve turbun kabuklarını ince bir şekilde soyalım ve rendeleyelim.

Mor lahanayı ikiye bölerek doğrayalım. Mümkün olduğunca ince bir şekilde doğramaya dikkat edelim.

Ardından marulu ve maydanozu da ince ince doğrayalım.

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra derince bir salata kasesinin içerisine sebzelerimizi alalım.

Suyu süzülmüş konserve mısırı da salataya ilave edelim.

Ardından salatanın üzerine zeytinyağı, limonun suyu ve tuzu serperek ilave edelim.

Daha sonra tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Salatamız güzelce karıştırıldıktan sonra servise hazır.

SÜTLÜ NURİYE TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

44 adet baklavalık yufka

2 su bardağı iri çekilmiş fındık

Tereyağı

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

3 su bardağı süt

Tarif;

Tencereye su ve şekeri alın ve beş dakika kaynatın. Ardından sütü ekleyin, karıştırın, ocaktan alın.

Tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkayı tepsiye yerleştirin ve üzerine tereyağı sürün. Bu şekilde aralarına tereyağı sürerek yaklaşık 22 adet yufkayı üst üste sıralayın.

Yufkaların üzerine fındıkların tamamını serpin ve kalan baklava yufkaları da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste sıralayın.

Bütün yufkaları tepsiye yerleştirdikten sonra kalan tereyağını tatlının üzerine gezdirin. Tatlının daha düzgün görünmesi için kenarlarından fazla gelen yufkaları kesin.

Tatlıyı kareler halinde dilimleyin. 180 derece ısıtılmış fırında kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından alınan tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra, soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

AFİYET OLSUN!







