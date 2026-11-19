Sahanda yumurta, hazırlanması en kolay kahvaltılıklardan biri gibi görünse de istenilen kıvamı yakalamak her zaman mümkün olmuyor. Kimi yumurtanın sarısını akışkan severken kimi tamamen pişmiş olmasını tercih ediyor. Bazıları kenarları çıtır çıtır olan yumurtalardan hoşlanırken bazıları ise beyazının yumuşak kalmasını istiyor.

Yemek tarifleri paylaşan Justin Chapple, sahanda yumurtanın daha yumuşak bir kıvamda pişirilmesini sağlayan yöntemlerden birini anlattı.

TEREYAĞI YERİNE SU KULLANIN

Sahanda yumurta hazırlarken genellikle tavaya tereyağı veya sıvı yağ ekleniyor. Ardından yumurta kırılarak istenilen kıvama gelene kadar pişiriliyor. Ancak Justin Chapple'ın önerdiği yöntemde suyun oluşturduğu buhardan yararlanılıyor.

Şef, öncelikle yapışmaz tavaya az miktarda sıvı yağ eklenmesini öneriyor. Yumurtalar tavaya kırıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra ise sıcak su ilave ediliyor.

Su sayesinde oluşan buhar, yumurtanın üst kısmının da pişmesine yardımcı oluyor. Böylece yumurtayı ters çevirmeye gerek kalmadan beyazının pişmesi, sarısının ise akışkan kalması sağlanabiliyor. Bu yöntemde tereyağı kullanılmıyor ve geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha az sıvı yağ yeterli olabiliyor.

YUMURTANIN LASTİK GİBİ OLMASINI ÖNLEYEBİLİYOR

Sahanda yumurta pişirirken karşılaşılan sorunlardan biri, yumurtanın beyazının gereğinden fazla sertleşmesi. Özellikle yüksek ateşte uzun süre pişirilen yumurtaların kenarları hızla kızarabiliyor ve beyaz kısmı sert bir doku kazanabiliyor.

Su eklenerek yapılan pişirme yönteminde ise buharın etkisiyle daha yumuşak bir sonuç elde edilebiliyor. Ayrıca yumurtanın ters çevrilmesine gerek kalmaması, sarısının dağılma ihtimalini azaltıyor.

Bu yöntemi uygularken ocağın orta ateşte tutulması öneriliyor. Çok yüksek sıcaklık, suyun hızla buharlaşmasına ve yumurtanın istenenden fazla pişmesine neden olabiliyor.

SUYLA SAHANDA YUMURTA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet büyük boy yumurta

80 ml sıcak su

Az miktarda sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Yapışmaz yüzeyli geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın.

Tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin ve yüzeye yayın.

Yumurtaları dikkatlice tavaya kırın. Sarılarının dağılmamasına özen gösterin.

Yumurtaların beyazı renk değiştirmeye başlayana kadar yaklaşık 30 saniye pişirin.

Ardından 80 ml sıcak suyu dikkatlice tavanın boş kısmına ekleyin.

Yumurtaların üzerine bir kaşık yardımıyla sıcak sudan gezdirerek veya tavayı uygun bir kapakla kapatarak buharın pişirmeye yardımcı olmasını sağlayın.

Beyazlar tamamen pişip sarılar istediğiniz kıvama geldiğinde yumurtaları ocaktan alın. Üzerine tuz ve karabiber serpiştirerek sıcak servis edin.