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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.03.2025 07:43
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Ramazan ayının 18. gününe özel olarak hazırladığımız pratik, besleyici ve doyurucu iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmeniz için özenle seçildi. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bu menü iftar sofralarınıza lezzet katacak. 18 Mart 2025 Salı Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 18. günü iftar menüsü

On bir ayın sultanı Ramazan ayının 18. gününde iftar menüsü seçme konusunda kararsız kalan kişiler iftar menülerinden fikir alıyor. Hafif bir çorba, lezzetli bir ana yemek, yanında nefis bir yan lezzet, ferahlatıcı bir salata ve özel bir tatlıyla bugünkü menünüz hazır.

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Terbiyeli Tavuk Çorbası (Hafif ve besleyici)
Ana Yemek: Fırında Patates Püreli Kıymalı Tepsi Kebabı (Lezzetli ve sunumu şık bir tarif)
Yan Lezzet: Peynirli Çıtır Muska Böreği (Kısa sürede hazırlanan enfes bir ara sıcak)
Salata: Yoğurtlu Kereviz Salatası (Ferahlatıcı ve sağlıklı)
Tatlı: İrmikli Fıstıklı Şekerpare (Ramazan sofralarına çok yakışan geleneksel bir tat)
İçecek: Tarçınlı Elma Şerbeti (Osmanlı mutfağından ferahlatıcı bir içecek)

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI (HAFİF, DOYURUCU VE BAĞIŞIKLIK DOSTU)

Malzemeler:

  • 1 tavuk göğsü veya but
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber
  • 1 adet havuç

Hazırlanışı:

  • Tavuk etini haşlayın ve küçük parçalara ayırın.
  • Unu bir kasede yumurta sarısı, havuç ve limon suyuyla karıştırın.
  • Haşlama suyuna karıştırarak ekleyin ve çorbayı sürekli karıştırarak kaynatın.
  • Tavukları ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
  • Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biber gezdirerek servis edin.

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FIRINDA PATATES PÜRELİ KIYMALI TEPSİ KEBABI (GÖRÜNTÜSÜ ŞIK, LEZZETİ MUHTEŞEM)

Malzemeler:

  • 500 gr kıyma
  • 1 soğan (rendelenmiş)
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Patates Püresi İçin:

  • 4 büyük patates
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber

Üzeri İçin:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, baharat ve sıvı yağı karıştırıp yoğurun.
  • Harcı yağlanmış fırın kabına yayın ve önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dakika pişirin.
  • Bu sırada haşlanmış patatesleri tereyağı, süt, tuz ve karabiberle ezerek püre yapın.
  • Fırından çıkan kıymanın üzerine patates püresini sürün, kaşar peyniri ekleyip tekrar fırına verin.
  • Peynir eriyip kızarınca sıcak servis edin.

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PEYNİRLİ ÇITIR MUSKA BÖREĞİ (ÇAY SAATİNİZE BİLE YAKIŞACAK PRATİK BİR BÖREK)

Malzemeler:

  • 3 yufka
  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Yufkaları uzun şeritler halinde kesin.
  • İç harç için peynir ve maydanozu karıştırın.
  • Yufkalara harç koyup üçgen şeklinde katlayarak muska böreği şeklini verin.
  • Üzerine yumurta ve süt karışımını sürüp 180°C fırında kızarana kadar pişirin.

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YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI (PRATİK VE LEZZETLİ BİR EŞLİKÇİ)

Malzemeler:

  • 3 orta boy havuç
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)
  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Üzeri için: Dereotu ve ceviz içi

Hazırlanışı:

  • Havuçları rendeleyin ve zeytinyağında hafifçe soteleyerek yumuşatın. Soğumaya bırakın.
  • Yoğurt, mayonez, rendelenmiş sarımsak ve tuzu bir kasede karıştırın.
  • Soğuyan havuçları yoğurtlu karışıma ekleyip iyice harmanlayın.
  • Servis tabağına alın, üzerine ince kıyılmış dereotu ve ceviz serpiştirerek servis edin.

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İRMİKLİ FINDIKLI ŞEKERPARE (RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ)

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 yumurta
  • 1 paket vanilin
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 su bardağı un
  • Üzeri için: Fındık veya badem

Şerbet İçin:

  • 3 su bardağı su
  • 2.5 su bardağı toz şeker
  • 3-4 damla limon suyu

Hazırlanışı:

  • Şerbeti kaynatın ve soğumaya bırakın.
  • Hamur malzemelerini yoğurup yumuşak bir hamur elde edin.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, üzerlerine fındık veya badem yerleştirin.
  • 180°C fırında altın rengini alana kadar pişirin.
  • Fırından çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbeti dökün, dinlendirip servis edin.

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TARÇINLI ELMA ŞERBETİ (OSMANLI MUTFAĞINDAN HAFİF VE FERAHLATICI BİR İÇECEK)

Malzemeler:

  • 2 adet elma (doğranmış)
  • 1 litre su
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çubuk tarçın
  • 2-3 adet karanfil
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

  • Doğranmış elmaları su, şeker, tarçın ve karanfille kaynatın.
  • 15 dakika kaynadıktan sonra süzüp soğumaya bırakın.

  • Limon suyunu ekleyip soğuk servis edin.

    Ramazan
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Ramazan menüsü iftar menüleri ramazan ayı
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