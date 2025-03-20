'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 20. gününe özel hem hafif hem de lezzetli tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Misafir sofralarınıza ve ailenize özel bu menüyle iftar keyfinizi taçlandırabilirsiniz.

20. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Tarhana Çorbası (Geleneksel ve besleyici)

Ana Yemek: Kıymalı Ali Nazik Kebabı (Yoğurt ve köz patlıcanla muhteşem uyum)

Yan Lezzet: Paçanga Böreği (Pastırmalı ve kaşarlı çıtır lezzet)

Salata: Nar Ekşili Roka Salatası (Taze ve ferahlatıcı)

Tatlı: İrmikli Gül Tatlısı (Şık ve hafif)

İçecek: Limonlu Soğuk Yeşil Çay (Ferahlatıcı ve sağlıklı)

TARHANA ÇORBASI (EV YAPIMI TADINDA, DOYURUCU)

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tarhana

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

5 su bardağı su veya et suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

Tarhanayı bir su bardağı ılık suda 5 dakika bekletin.

Tereyağında salçayı kavurun, ardından suyu ekleyin.

Tarhanayı ekleyerek sürekli karıştırarak kaynatın.

Baharatları ekleyin ve sıcak servis yapın.

KIYMALI ALİ NAZİK KEBABI (PATLICAN, YOĞURT VE KIYMANIN ENFES BULUŞMASI)

Malzemeler:

2 adet patlıcan

200 gr kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak (yoğurt için)

1 su bardağı yoğurt

Tuz, karabiber, pul biber

Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Yoğurdu ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırıp patlıcanlarla harmanlayın.

Kıymayı tereyağında kavurun, baharatları ekleyin.

Servis tabağına yoğurtlu patlıcanı koyup üzerine kıymayı ekleyerek servis yapın.

PAÇANGA BÖREĞİ (PASTIRMA VE KAŞARIN UYUMU)

Malzemeler:

3 yufka

100 gr pastırma

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 domates (küçük doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 yumurta (üzeri için)

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

Yufkaları üçgen şeklinde kesin.

İç harç için pastırma, kaşar peyniri ve domatesi karıştırın.

İç harcı yufkalara koyup sigara böreği gibi sarın.

Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.

NAR EKŞİLİ ROKA SALATASI (FERAHLATICI VE VİTAMİN DOLU)

Malzemeler:

1 demet roka

1 adet nar (ayıklanmış)

1 avuç ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Rokayı doğrayın, üzerine nar ve cevizi ekleyin.

Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ile karıştırarak servis yapın.

İRMİKLİ GÜL TATLISI (GÖRÜNÜMÜYLE SOFRANIZI SÜSLEYECEK)

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı irmik

125 gr tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbet İçin:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı:

Şerbet için şeker ve suyu kaynatın, limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini karıştırıp yoğurun, merdaneyle açın.

Çay bardağıyla yuvarlaklar kesip gül şekli verin.

180°C fırında kızarana kadar pişirin, çıkınca şerbeti dökün.

LİMONLU SOĞUK YEŞİL ÇAY (FERAHLATICI VE SAĞLIKLI)

Malzemeler:

• 2 poşet yeşil çay

• 1 litre sıcak su

• 1 limonun suyu

• 1 yemek kaşığı bal

• Buz ve nane yaprakları

Hazırlanışı:

Yeşil çayı sıcak suda demleyin, süzüp soğumaya bırakın. Limon suyu ve balı ekleyip karıştırın. Buz ve nane yaprakları ekleyerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!