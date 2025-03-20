'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 20. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 20. gününe özel hem hafif hem de lezzetli tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Misafir sofralarınıza ve ailenize özel bu menüyle iftar keyfinizi taçlandırabilirsiniz.
Başlangıç: Tarhana Çorbası (Geleneksel ve besleyici)
Ana Yemek: Kıymalı Ali Nazik Kebabı (Yoğurt ve köz patlıcanla muhteşem uyum)
Yan Lezzet: Paçanga Böreği (Pastırmalı ve kaşarlı çıtır lezzet)
Salata: Nar Ekşili Roka Salatası (Taze ve ferahlatıcı)
Tatlı: İrmikli Gül Tatlısı (Şık ve hafif)
İçecek: Limonlu Soğuk Yeşil Çay (Ferahlatıcı ve sağlıklı)
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tarhana
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı salça
5 su bardağı su veya et suyu
Tuz, karabiber, pul biber
Hazırlanışı:
Tarhanayı bir su bardağı ılık suda 5 dakika bekletin.
Tereyağında salçayı kavurun, ardından suyu ekleyin.
Tarhanayı ekleyerek sürekli karıştırarak kaynatın.
Baharatları ekleyin ve sıcak servis yapın.
Malzemeler:
2 adet patlıcan
200 gr kıyma
1 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak (yoğurt için)
1 su bardağı yoğurt
Tuz, karabiber, pul biber
Hazırlanışı:
Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup ince ince doğrayın.
Yoğurdu ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırıp patlıcanlarla harmanlayın.
Kıymayı tereyağında kavurun, baharatları ekleyin.
Servis tabağına yoğurtlu patlıcanı koyup üzerine kıymayı ekleyerek servis yapın.
Malzemeler:
3 yufka
100 gr pastırma
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 domates (küçük doğranmış)
1 çay kaşığı karabiber
1 yumurta (üzeri için)
Kızartmak için sıvı yağ
Hazırlanışı:
Yufkaları üçgen şeklinde kesin.
İç harç için pastırma, kaşar peyniri ve domatesi karıştırın.
İç harcı yufkalara koyup sigara böreği gibi sarın.
Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.
Malzemeler:
1 demet roka
1 adet nar (ayıklanmış)
1 avuç ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Hazırlanışı:
Rokayı doğrayın, üzerine nar ve cevizi ekleyin.
Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz ile karıştırarak servis yapın.
Malzemeler:
2 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
125 gr tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Şerbet İçin:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Hazırlanışı:
Şerbet için şeker ve suyu kaynatın, limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini karıştırıp yoğurun, merdaneyle açın.
Çay bardağıyla yuvarlaklar kesip gül şekli verin.
Malzemeler:
• 2 poşet yeşil çay
• 1 litre sıcak su
• 1 limonun suyu
• 1 yemek kaşığı bal
• Buz ve nane yaprakları
Hazırlanışı:
Yeşil çayı sıcak suda demleyin, süzüp soğumaya bırakın.
Limon suyu ve balı ekleyip karıştırın.
AFİYET OLSUN!
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