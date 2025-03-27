'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken iftar sofralarınızı hem doyurucu hem de pratik tariflerle donatmaya ne dersiniz? 27. gün iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir iftar yapmanız için özel olarak hazırlandı. İşte günün menüsü ve tarifleri.
Çorba: Yayla Çorbası
Ana Yemek: Tavuklu Sultan Kebabı
Salata: Çıtır Köz Patlıcan Salatası
Yan Lezzet: Peynirli Puf Börek
Tatlı: İrmik Helvası Dondurmalı
İçecek: Tarçınlı Ballı Demirhindi Şerbeti
Malzemeler:
1 çay bardağı pirinç
5 su bardağı su
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı tereyağı
Nane, tuz
Yapılışı:
Pirinci yumuşayana kadar haşlayın.
Yoğurt, yumurta sarısı ve unu karıştırıp çorbaya ekleyin.
Sürekli karıştırarak kaynatın.
Tereyağında naneyi kızdırıp üzerine dökün.
Malzemeler:
500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
1 adet soğan
1 adet havuç
1 çay bardağı bezelye
1 yemek kaşığı tereyağı
6 adet milföy hamuru
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Tavukları soğanla kavurun, havuç ve bezelyeyi ekleyin.
Ayrı bir tavada tereyağıyla unu kavurun, sütü ekleyip beşamel sos hazırlayın.
Tavuklu harcı milföy hamuruna paylaştırıp kapatın.
180°C fırında 20 dakika pişirin.
Malzemeler:
3 adet közlenmiş patlıcan
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı ceviz içi
Tuz, kırmızı biber
Yapılışı:
Patlıcanları doğrayıp yoğurt ve sarımsakla karıştırın.
Üzerine ceviz ve kırmızı biberli zeytinyağını gezdirin.
Peynirli Puf Börek Tarifi
Malzemeler:
3 adet yufka
1 su bardağı lor peyniri
1 yumurta
1 çay bardağı süt
Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı:
Yufkaları küçük kareler şeklinde kesin.
İçine peynir koyup üçgen şeklinde kapatın.
Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.
Malzemeler:
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 top vanilyalı dondurma
Yapılışı:
Tereyağında irmiği pembeleşene kadar kavurun.
Süt ve şekeri ekleyip karıştırın.
Helvayı kaselere alıp içine dondurma koyun ve servis yapın.
Malzemeler:
6 su bardağı su
3 yemek kaşığı bal
1 çubuk tarçın
3-4 adet karanfil
Yapılışı:
Demirhindiyi suyla kaynatıp süzün.
Bal, tarçın ve karanfili ekleyip soğutun.
Afiyet olsun!
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