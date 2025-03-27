'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere geleneksel, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan’ın son günlerine yaklaşırken iftar sofralarınızı hem doyurucu hem de pratik tariflerle donatmaya ne dersiniz? 27. gün iftar menüsü, sevdiklerinizle keyifli bir iftar yapmanız için özel olarak hazırlandı. İşte günün menüsü ve tarifleri.

RAMAZAN’IN 27. GÜNÜNE ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Çorba: Yayla Çorbası

Ana Yemek: Tavuklu Sultan Kebabı

Salata: Çıtır Köz Patlıcan Salatası

Yan Lezzet: Peynirli Puf Börek

Tatlı: İrmik Helvası Dondurmalı

İçecek: Tarçınlı Ballı Demirhindi Şerbeti

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

5 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Nane, tuz

Yapılışı:

Pirinci yumuşayana kadar haşlayın.

Yoğurt, yumurta sarısı ve unu karıştırıp çorbaya ekleyin.

Sürekli karıştırarak kaynatın.

Tereyağında naneyi kızdırıp üzerine dökün.

TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı bezelye

1 yemek kaşığı tereyağı

6 adet milföy hamuru

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Tavukları soğanla kavurun, havuç ve bezelyeyi ekleyin.

Ayrı bir tavada tereyağıyla unu kavurun, sütü ekleyip beşamel sos hazırlayın.

Tavuklu harcı milföy hamuruna paylaştırıp kapatın.

180°C fırında 20 dakika pişirin.

ÇITIR KÖZ PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı ceviz içi

Tuz, kırmızı biber

Yapılışı:

Patlıcanları doğrayıp yoğurt ve sarımsakla karıştırın.

Üzerine ceviz ve kırmızı biberli zeytinyağını gezdirin.

Peynirli Puf Börek Tarifi

Malzemeler:

3 adet yufka

1 su bardağı lor peyniri

1 yumurta

1 çay bardağı süt

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı:

Yufkaları küçük kareler şeklinde kesin.

İçine peynir koyup üçgen şeklinde kapatın.

Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 top vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Tereyağında irmiği pembeleşene kadar kavurun.

Süt ve şekeri ekleyip karıştırın.

Helvayı kaselere alıp içine dondurma koyun ve servis yapın.

TARÇINLI BALLI DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler:

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı bal

1 çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

Yapılışı:

Demirhindiyi suyla kaynatıp süzün.

Bal, tarçın ve karanfili ekleyip soğutun.

Afiyet olsun!