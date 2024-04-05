'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere muhteşem tarifler! Ramazan'ın 26. gününe özel iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt arıyorsanız hazır oluşturulan iftar menülerinden faydalanabilirsiniz. Ramazanın 26. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız hem lezzetli hem de doyurucu ramazan menüsü tam size göre. 5 Nisan Cuma iftar menüsünde sebze çorbası, tas kebabı, patates püresi ve kaymaklı ekmek kadayıfı tatlısı tarifleri yer alıyor.

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kabak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 bardak su (1 litre)

1 yemek kaşığı (tepeleme) un

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 adet limonun suyu

Tarif;

Bütün sebzeleri yıkayın ve soyun. Kabak, soğan, p-havuç ve patatesi küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri eşit boyda doğramaya özen gösterin.

1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve soğanları kavurun.

Patates ve havuç ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Sonrasında kabağı ekleyin ve biraz karıştırıp üzerine suyu ekleyin.

Sebzeler yumuşadığında kapağını kapatın ve orta-kısık ateşte pişirin.

Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını ayrı olarak derin bir tava veya sos tenceresinde eritin. Üzerine unu ilave edip un kokusunu çıkana kadar kavurun.

Yavaşça karıştırın ve sütü ekleyin.

Tortu kalmaması ve birleşmesi için çırpıcıyla karıştırarak çok az kıvam alması için 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. İyice yoğunlaşmadan ocaktan alın.

Tenceredeki sebzelerin içerisine sütlü karışımı yavaş yavaş ekleyin.

Kısık ateşte 2-3 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ilave edin.

TAS KEBABI TARİFİ

Malzemeler;

800 gram kuşbaşı dana

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

2 patates

1 havuç

1 çay kaşığı karabiber

3 bardak kaynar su

Tarif;

Yağları derin bir tavada kızdırın.

Etleri ilave edin ve sularını salıp çekene dek kavurun.

Soğanı yemeklik doğrayarak, sarımsakları ezerek etlere ekleyin.

Un ekleyin ve kavurun.

Salçayı ekleyip karıştırın.

Patatesi ve havuçları (küp şeklinde doğranmış) ekleyin.

Suyu ekleyip kapak kapalı hâlde yarım saat kadar pişirin.

Arzuya göre pilav ile servis edebilirsiniz.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler;

6 tane orta boy patates

3 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

Patateslerin kabuklarını soyun ve bol suda yıkayın.

Hazırladığınız patatesleri derin bir tencereye alın.

Üzerini geçecek şekilde suyla doldurarak, haşlamak için ocağa alın.

Yumuşayan patatesleri rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerin için tereyağını ekleyerek ezici yardımıyla, patatesleri ezerek karıştırın.

Patatesleri karıştırmaya devam ederken bir bardak sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin.

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TARİFİ

Malzemeler;

Hamuru için;

3 Yumurta

3 kahve fincanı un

3 kahve fincanı şeker

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için:

3 bardak su

2 damla limon

3 bardak şeker

Arasına;

Yarım kilo kaymak

Tarif;

Yumurtaları iyice çırpın.

Şeker ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Unu ve kabartma tozunu da ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın.

Fırını 170 derecede ısıtın ve hamuru 20 dakika kadar pişirin.

Pişen tatlıyı bir köşede bekletin.

Şerbeti için malzemeleri tencerede pişirin.

Keki ortadan enlemesine bölün ve ayrı ayrı şerbetleyin.

Aralarına kaymak sürün ve kapatın.

AFİYET OLSUN!







