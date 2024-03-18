'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere muhteşem tarifler! Ramazan'ın 8. günü iftar menüsü

'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularına yanıt aranıyor. Hazır iftar menüleri Ramazan günlerinde oldukça pratik oluyor. Ramazanın 8. gününde iftara yapacak menüye karar vermekte zorlanıyorsanız bu muhteşem lezzetlerden oluşan Ramazan menüsünü mutlaka göz atmalısınız. 18 Mart Pazartesi iftar menüsünde tarhana Çorbası, etli nohut yemeği, pirinç pilavı, gavurdağı salatası ve irmik tatlısı tarifleri yer alıyor.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı kuru nane

7 su bardağı su

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tarif;

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.

Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.

Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.

Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

ETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler;

300 gram kuşbaşı dana eti

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

2 su bardağı su

Tarif;

300 gram kuşbaşı eti, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.

Yumuşayana kadar haşlayın.

3 yemek kaşığı tereyağını 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tencerede kızdırın.

Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ve haşlanmış kuşbaşını da ilave edip karıştırmaya devam edin.

Son olarak 500 gram haşlanmış nohut, 2 kepçe et suyu ve 2 su bardağı suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakın.

Etler yumuşacık olduğunda ve yemeğin suyu hafif koyulaşınca nohut yemeğiniz olmuş demektir.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezetli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

Malzemeler;

4 adet büyük boy domates

1 adet büyük boy kırmızı soğan

2 adet orta boy çarliston biber

2 adet orta boy salatalık

100 gram ceviz içi

1/2 demet maydanoz

6 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

Bu salatanın en önemli püf noktası tüm malzemelerin oldukça küçük şekilde doğranmış olması. Tüm malzemeleri yıkayıp temizleyin. Kabuklu ceviz kullanıyorsanız kırın.

Domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız salatalıkları tavla zarı büyüklüğünde kesin. Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin.

Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın. Salatanın sosu için; zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın.

Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin.

İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)

Bir kaç damla limon suyu

1 su bardağı irmik

Elenmiş 1 su bardağı un

Elenmiş 1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

5 su bardağı su

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

Tarif;

İrmik tatlısının şerbetini hazırlamak için tencerede su ve şekeri karıştırın. Sonrasında şerbeti orta ateşte kaynatın. Aradan 20 dakika geçtiğinde limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın, ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Kekini hazırlamak için şekeri ve yumurtayı kaba alın ve köpük halini alana dek karıştırın. Üzerine sıvı yağ ve yoğurt ilave edin, karıştırmayı sürdürün. Elenmiş un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin, çırpın.

Kek harcını tereyağı ile yağlanan kare borcama boşaltın ve önceden ısıtılan 170°C fırında 30 dakika pişirin. Kek piştiğinde fırından alın ve keki ılıması için bekletin. Sonrasında kekin üzerine şerbetin yarısını dökün. Keki dilimleyin ve şerbetin kalanını da dökün. Dilediğiniz gibi süsleyin.

AFİYET OLSUN!







