'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere özel tarifler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

'Bugün iftarda ne pişirsem?' sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Ramazan'ın 13. gününde iftar menüsü seçmekte zorlananlara özel hem göze hem de karna hitap eden ramazan menüsü hazırladı. 3 Mart Salı iftar menüsünde domates çorbası, ekşili köfte, garnitürlü pirinç pilavı ve soğuk baklava tarifleri yer alıyor.
DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler;
- 5 adet büyük taze domates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 litre sıcak su
- 1 su bardağı süt
- Rendelenmiş kaşar
- Kızarmış ekmek
Tarif;
- Kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış veya rondodan geçirilmiş domatesler bir tabağa alınır.
- Derin bir tencerede tereyağı ile un kavrulur.
- Hazırladığınız domatesleri unlu karışımın üzerine ilave edip bir süre karıştırın.
- Bir litre sıcak suyu karışımın üzerine ekleyin.
- 1 su bardağı sütü ısıtın.
- Isıttığınız sütü yavaş yavaş çorbanın içine ilave edin ve karıştırın.
- Kaynamaya başlayan çorbanın içine tuzu ilave edip, biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatın.
EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler;
- Yarım kilo orta yağlı kıyma
- 1 adet soğan
- Yarım çay bardağı pirinç
- 2 çay kaşığı karabiber
- 1,5 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Yarım su bardağı un
- 2 yemek kaşığı yağ
- 1 adet patates
- 1 diş sarımsak
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 8 su bardağı su
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 adet yumurtanın sarısı
- 1 adet limonun suyu
- 3 yemek kaşığı yoğurt
Tarif;
- Pirinci, kıymayı, rendelenmiş soğanı ve baharatları bir kapta karıştırın.
- Hazırladığınız köfte harcından küçük parçalar kopartarak misket şeklinde köfteler hazırlayın.
- Un dolu yayvan bir kaba köfteleri koyun ve una bulayın.
- Sebzeleri küp küp doğrayın.
- Tencereye yağ koyun ve sebzeleri ekleyip kavurun.
- Salçayı ekleyin.
- 2-3 dakika boyunca pişirin.
- Üzerine su ekleyin.
- Kaynayınca köfteleri atın.
- Yumurta sarısı, limon ve yoğurdu bir kasede çırpın.
- Köfteler pişince terbiyeyi ekleyerek karıştırın.
- Yaklaşık 10 dakika pişirin ve sıcak sıcak servis edin.
GARNİTÜRLÜ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
Malzemeler;
- 1 su bardağı baldo pirinç
- 1,5 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı garnitür
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3-4 damla limon
Tarif;
- Pirinçlerin içerisinde varsa yabancı maddeleri ayıklayarak işe koyulun.
- Ardından bir tel süzgecin üzerine aktarın ve berrak bir su çıkana kadar çok fazla karıştırmadan durulayın. Fazla suyunu süzdürün.
- Bu sırada garnitürlerinizi de kavanozdan çıkarıp fazla suyundan arındırın.
- Tereyağını pilav tenceresinin içerisine alın, eridikten sonra üzerine yıkanmış, süzülmüş pirinçleri ilave ederek saydamlaşana kadar kavurun.
- Üzerine su, tuz, limon suyu ilave edip karıştırın. Kapağını kapatın.
- Suyunu çekmeye yakın garnitürü ilave edip kapağını kapatın. Birkaç dakika garnitürlerle birlikte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.
- Ocaktan alıp 15-20 dakika oda sıcaklığında kapağı kapalı bir biçimde dinlendirin. Ardından demlenen pilavınızın kapağını alıp karabiber ilave ederek karıştırın ve servis edin.
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler;
- Bir paket baklavalık yufka
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 250 gram tereyağı
- 1 su bardağı çekilmiş fıstık
- 1 çay bardağı bitter çikolata
- Yarım çay bardağı şeker
- 2 su bardağı şeker
- 5 su bardağı süt
Tarif;
- Soğuk baklava yapmak için öncelikle şerbeti hazırlayalım. Tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.
- Ardından ocağın altını kısın ve 15 dakika daha kaynatın. Sıvı yağı ve tereyağını tavada eritin.
- Ardından tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli şekilde tepsiye alın.
- Her 3 katta bir aralarını yağlamaya özen gösterin. 3 katta bir yağlanan yufkalara
-
- katta fıstık serpin. Bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden geçirin.
- Ardından elde ettiğiniz karışımı fıstığın üzerine sertin. Y
- eniden 3 kat şeklinde yağlayın ve 15 kat daha yufkaları serin.
- Fıstık ve bitter çikolata ekleme işlemini tekrarlayın.
- Yufkaların üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.
- En sonunda kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.
- Önceden ısıttığınız 180 derece fırında kızarana dek pişirin.
- Tatlı ılıdığında, hazırlanan soğuk şerbeti gezdirin ve çikolata karışımı üzerine ilave edin.
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum