Sahurda yiyen oruç boyunca açlık bilmiyor!

Ramazan ayıyla birlikte Van’da taş fırınlarda pişirilen meşhur Van çöreğine talep arttı. Yüksek tereyağı oranı ve kendine has aromasıyla bilinen çörek, özellikle sahur sofralarında uzun süre tok tutması nedeniyle tercih ediliyor.

Gökçen Kökden

Van'a özgü bu geleneksel lezzet tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belirli ölçülerde yoğrulmasıyla hazırlanıyor. Ustaların elinde şekillendirilen hamur, yaklaşık 350 derecelik taş fırınlarda pişirilerek satışa sunuluyor. Dışı kızarmış, içi yumuşak kıvamıyla öne çıkan Van çöreği, Ramazan ayında üretim kapasitesini de artırmış durumda.

Yıllardır değişmeyen tarifiyle Ramazan sofralarının baş köşesinde yer alan Van çöreği, hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel mutfak kültürünü yaşatıyor.

47 yıllık çörek ustası Seyfettin Duman, işletmenin 1942 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlattı. Aile geleneğini sürdürdüklerini belirten Duman, kaliteyi bozmadan üretime devam ettiklerini söyledi. Ramazan ayında ilginin daha da arttığını ifade eden Duman, vatandaşların özellikle sahur için çöreği tercih ettiğini dile getirdi.

Van çöreğini diğer çöreklerden ayıran en önemli özelliğin bol tereyağı kullanılması olduğunu vurgulayan Duman, bu sayede uzun süre tokluk hissi sağladığını belirtti. Ramazan dışında da özellikle kahvaltılarda yoğun talep gördüğünü aktaran Duman, çöreğin Van’ın zengin kahvaltı kültürünün önemli bir parçası olduğunu ve otlu peynirle birlikte sıkça tüketildiğini sözlerine ekledi.

Taş fırında pişen ve yıllardır aynı tarifle hazırlanan Van çöreği, Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya devam ediyor.

