'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere şık, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 14. gününde hem hafif hem de doyurucu lezzetlerle dolu bir iftar menüsü hazırladık. Bugünkü tariflerimiz şık, besleyici ve mideyi yormayan seçeneklerden oluşuyor. İşte detaylarıyla günün menüsü:

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Terbiyeli Kabak Çorbası (Hafif ve besleyici)

Ana Yemek: Fırında Yoğurt Soslu Tavuk (Diyet dostu ve lezzetli)

Yan Lezzet: Kaşarlı Pratik Patates Köftesi (Atıştırmalık olarak da harika)

Salata: Narlı Roka Salatası (Ferahlık veren)

Tatlı: Limonlu İrmik Helvası (Farklı ve hafif)

TERBİYELİ KABAK ÇORBASI (VİTAMİN DOLU, MİDEYİ RAHATLATAN BİR BAŞLANGIÇ)

Malzemeler:

2 adet kabak (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağında rendelenmiş kabakları kavurun, ardından unu ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Ayrı bir kapta yoğurt ve yumurta sarısını çırpıp çorbaya yavaşça ekleyin.

Tuz ve karabiber ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

FIRINDA YOĞURT SOSLU TAVUK (SAĞLIKLI VE LEZZETLİ BİR ANA YEMEK)

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber, kekik, karabiber, tuz

Hazırlanışı:

Yoğurt, zeytinyağı, sarımsak ve baharatları bir kapta karıştırın.

Tavukları bu sosun içine ekleyip 30 dakika dinlendirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

KAŞARLI PRATİK PATATES KÖFTESİ (KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ ÇITIR BİR LEZZET)

Malzemeler:

3 adet haşlanmış patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

Tuz, karabiber, kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

Haşlanmış patatesleri ezip kaşar peyniri, un, yumurta ve baharatları ekleyin.

Karışımdan küçük köfteler yapın ve kızgın yağda kızartın.

(Dışı çıtır, içi yumuşacık bu lezzet iftar sofranıza çok yakışacak)

NARLI ROKA SALATASI (FERAHLIK VEREN, VİTAMİN DOLU BİR SALATA)

Malzemeler:

1 demet roka (doğranmış)

1 adet nar (ayıklanmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, çörek otu

Hazırlanışı:

Doğranmış rokaları servis tabağına alın.

Üzerine nar tanelerini serpiştirin.

Zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

(Bu salata iftar sofranıza hem renk hem de hafiflik katacak)

LİMONLU İRMİK HELVASI (KLASİK İRMİK HELVASINA FARKLI BİR DOKUNUŞ)

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı şeker

1 limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

Tereyağını eritip irmiği kavurun.

Şeker, su ve sütü ekleyerek kısık ateşte pişirin.

Son olarak limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın.

(Limon aromasıyla farklı ve hafif bir tatlı deneyimi yaşatacak)

AFİYET OLSUN!