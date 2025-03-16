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'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere şık, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 12:42
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Ramazan’ın 16. gününde Osmanlı mutfağının geleneksel tatlarını, Fransız zarafeti ve İtalyan mutfağının şıklığıyla birleştiren özel bir menü hazırladık. Ramazan’a özel dünya mutfağından ilham alan şık menümüz! İftara misafir ağırlayacağınız günlerde de tercih edebileceğiniz bu menüye bir şans vermelisiniz. 16 Mart 2025 Pazar Ramazan iftar menüsü ve detaylı tarifler haberimizde.

'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere şık, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 16. gününe özel, hem doyurucu hem de hafif tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Bugünkü yemeklerimiz pratik, besleyici ve mideyi yormayan seçeneklerden oluşuyor. İşte günün menüsü ve tarifleri:

16. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Başlangıç: Ezogelin Çorbası (Bol vitaminli ve besleyici)
Ana Yemek: Fırında Kıymalı Karnabahar Graten (Hafif ve sağlıklı)
Yan Lezzet: Peynirli Kolay Gözleme (Pratik ve doyurucu)
Salata: Zeytinyağlı Semizotu Salatası (Ferahlatıcı ve sağlıklı)
Tatlı: Şerbetli Revani (Klasik ama vazgeçilmez)

EZOGELİN ÇORBASI (İFTAR SOFRALARININ KLASİK LEZZETİ!)

ezo

Malzemeler:
1 çay bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı su veya tavuk suyu
Tuz, kimyon, pul biber, nane

Hazırlanışı:
Soğanı tereyağında kavurun, üzerine salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin, suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra baharatları ekleyip blenderdan geçirin.

FIRINDA KIYMALI KARNABAHAR GRATEN (SEBZE VE KIYMANIN MÜKEMMEL UYUMU)

cauliflower_gratin

Malzemeler:
1 küçük karnabahar
200 gr kıyma
1 adet soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber, muskat rendesi

Hazırlanışı:
Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp haşlayın.
Soğanı kavurun, kıymayı ekleyip pişirin, salçayı ekleyin.
Unu tereyağında kavurup süt ekleyerek beşamel sos hazırlayın.
Fırın kabına karnabaharı alın, üzerine kıymalı harcı dökün, beşamel sos ve kaşarı ekleyin.
180 derece fırında 20 dakika pişirin.
(Sebzeyle protein birleşince hem doyurucu hem de hafif bir ana yemek çıkıyor!)

PEYNİRLİ KOLAY GÖZLEME (SAHURA DA UYGUN, PRATİK BİR LEZZET)

gozleme

Malzemeler:
2 adet yufka
1 su bardağı beyaz peynir
1 tutam maydanoz (ince doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:
Yufkaları ikiye bölün, peynir ve maydanoz karışımını içine koyun.
Yufkayı kapatıp tavada az tereyağında iki tarafını da pişirin.
(Hem sahura hem de iftara uygun çıtır bir gözleme!)

ZEYTİNYAĞLI SEMİZOTU SALATASI (HAFİF VE VİTAMİN DOLU)

purslane_salad

Malzemeler:
1 demet semizotu
1 kase yoğurt
1 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, pul biber

Hazırlanışı:
Semizotunu doğrayıp yoğurt ve sarımsakla karıştırın.
Üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.
(Ferahlatıcı ve sağlıklı bir iftar salatası!)

ŞERBETLİ REVANİ (TATLI KRİZİNE BİREBİR)

revani

Malzemeler:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:
Önce şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın.
Yumurta ve şekeri çırpın, diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Fırından çıkan revaninin üzerine soğuk şerbeti dökün.
(Ramazan’ın en sevilen tatlılarından biri!)

AFİYET OLSUN!

Ramazan
Bu Güney Kore yemeği trend oldu! Bu Güney Kore yemeği trend oldu!
Bu menü çok farklı: Ramazan'ın 15. günüBu menü çok farklı: Ramazan'ın 15. günü
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Ramazan iftar Sahur Ramazan menüsü tarif
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