'Bugün iftara ne pişirsem?' diyenlere şık, pratik ve lezzetli tarifler! Ramazan'ın 16. günü iftar menüsü

Ramazan’ın 16. gününe özel, hem doyurucu hem de hafif tariflerden oluşan bir iftar menüsü hazırladık. Bugünkü yemeklerimiz pratik, besleyici ve mideyi yormayan seçeneklerden oluşuyor. İşte günün menüsü ve tarifleri:
Başlangıç: Ezogelin Çorbası (Bol vitaminli ve besleyici)
Ana Yemek: Fırında Kıymalı Karnabahar Graten (Hafif ve sağlıklı)
Yan Lezzet: Peynirli Kolay Gözleme (Pratik ve doyurucu)
Salata: Zeytinyağlı Semizotu Salatası (Ferahlatıcı ve sağlıklı)
Tatlı: Şerbetli Revani (Klasik ama vazgeçilmez)
Malzemeler:
1 çay bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı su veya tavuk suyu
Tuz, kimyon, pul biber, nane
Hazırlanışı:
Soğanı tereyağında kavurun, üzerine salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin, suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra baharatları ekleyip blenderdan geçirin.
Malzemeler:
1 küçük karnabahar
200 gr kıyma
1 adet soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber, muskat rendesi
Hazırlanışı:
Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp haşlayın.
Soğanı kavurun, kıymayı ekleyip pişirin, salçayı ekleyin.
Unu tereyağında kavurup süt ekleyerek beşamel sos hazırlayın.
Fırın kabına karnabaharı alın, üzerine kıymalı harcı dökün, beşamel sos ve kaşarı ekleyin.
180 derece fırında 20 dakika pişirin.
(Sebzeyle protein birleşince hem doyurucu hem de hafif bir ana yemek çıkıyor!)
Malzemeler:
2 adet yufka
1 su bardağı beyaz peynir
1 tutam maydanoz (ince doğranmış)
1 yemek kaşığı tereyağı
Hazırlanışı:
Yufkaları ikiye bölün, peynir ve maydanoz karışımını içine koyun.
Yufkayı kapatıp tavada az tereyağında iki tarafını da pişirin.
(Hem sahura hem de iftara uygun çıtır bir gözleme!)
Malzemeler:
1 demet semizotu
1 kase yoğurt
1 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, pul biber
Hazırlanışı:
Semizotunu doğrayıp yoğurt ve sarımsakla karıştırın.
Üzerine zeytinyağı ve pul biber gezdirin.
(Ferahlatıcı ve sağlıklı bir iftar salatası!)
Malzemeler:
3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Hazırlanışı:
Önce şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın.
Yumurta ve şekeri çırpın, diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Fırından çıkan revaninin üzerine soğuk şerbeti dökün.
(Ramazan’ın en sevilen tatlılarından biri!)
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum