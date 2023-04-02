Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü

İftarda ne yapsam? diye düşünüyorsanız aşağıda yer alan enfes tarifler hem sizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek. Ramazanın 11. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız aşağıda yer alan Ramazan menüsüne şans verebilirsiniz. 2 Nisan iftar menüsünde düğün çorbası, islim kebabı, tereyağlı pirinç pilavı, düğün pastası tarifi yer alıyor.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram veya 1 kilogram kuzu gerdan eti (yapılacak miktara göre göz kararı)

6 bardak su

2 yemek kaşığı un

½ su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 adet sıkılmış limon suyu

Tuz

Yapılışı

Alınan kuzu gerdan eti sudan geçirilerek fazla yağları alınır. Ardından derin bir tencere konulur.

Üzeri geçene kadar su ilavesi yapılır ve kısık ateşte haşlanır.

Kuzu gerdan etleri haşlanırken bir yandan çorbanın terbiyesi hazırlanır. Bunun için un, yoğurt, limon suyu ve yumurta sarısı kullanılır.

Bu ürünler bir kase içerisinde çırpılarak karıştırılır ve üzerine tuz eklenir.

Haşlanan kuzu gerdan etleri çıkartılır ve kemiklerin arındırılır. Kemiklerinden ayrılan etler uzun ince şeritler halinde sıralanır.

Hazırlanan çorba terbiyesi yavaşça tencerenin içine eklenir. Daha sonra karıştırılır ve bir yandan etler de içine eklenir. Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.

Çorbanın servisinde kullanmak için isteğe bağlı tereyağını küçük bir sos tenceresinde veya tavada eriterek üzerine kırmızı biber eklenir.

Çorba kıvama geldikten sonra kaselere servis edilir ve üzerine tereyağı gezdirilir.

İSLİM KEBABI TARİFİ

Malzemeler

3 adet patlıcan (büyük boy)

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kıyma

Bir adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

2 diş ezilmiş sarımsak

Bir yumurta

Baharatlar

Tuz

İslim kebabı sosu için:

2 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir bardak su

Bir diş sarımsak

Tuz

Yapılışı

Patlıcanları yıkayın ve alacalı şekilde soyun.

Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Derin bir kabın içinde kıymayı, yumurtayı, soğanı, galeta ununu, sarımsakları, tuzu ve baharatları harmanlayın.

Tüm malzemeleri 10 dakika yoğurun.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Avucunuzun içinde yuvarlayın ve ardından hafifçe iki avucunuzun arasında bastırın.

Teflon tavaya çok az miktarda yağ dökün ve köfteleri kızartın.

Patlıcanların suyunu süzün ve kurulayın.

Şerit halinde kestiğiniz patlıcanları teflon tavada arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

Şimdi köfteleri sarma işlemini yapacağız. Bunun için 2 tane patlıcan şeridini artı şeklini verecek şekilde tepsiye koyun.

Patlıcanların orta kısmına köfteyi yerleştirin. Patlıcanın dışta kalan kısımlarını köftenin üzerine kapatarak sarın.

Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.

Domatesleri karpuz dilimi şeklinde doğrayın, biberleri ise ikiye kesin.

Her bir islim kebabının üzerine bir adet domates bir adet biber koyun ve bu malzemeleri kürdanla sabitleyin.

İslim kebabı sosu için yağı tavada kızdırın. İçine rendelenmiş domatesleri ve sarımsakları ekleyerek pişirin.

Birkaç dakika sonra sosun suyunu, tuzunu ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika sonra ise sosu ocaktan alın.

Kebapları derin bir tepsi ya da borcama dizin.

Üzerine sosu dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

2, 5 yemek kaşığı tereyağı

2, 5 su bardağı su

Yapılışı

İlk olarak pirinçleri derin bir kasenin içine alın. Ardından üstünü biraz geçecek şekilde sıcak su dökün ve kasenin içine yarım tatlı kaşığı kadar tuz atın ve bu halde yarım saat kadar yani su ılınıncaya kadar pirinçleri bekletin. Sonrasında pirinçlerin nişastasının gitmesi için pirinçleri bol su ile yıkayın ve süzgeç yardımı ile süzün.

Orta boy fazla derin olmayan bir tencerenin içine dibini tamamen kaplayacak bir şekilde sıvı yağı dökün ve yağı ısıtın. Süzdüğünüz pirinçleri tencereye ilave edin. Hemen ardından tencereye tam da pirinçler kavrulacağı zaman tereyağını da ekleyin. Bu şekilde bir süre pirinçleri hafif renkleri değişene dek kavurun. Kavurma aşamasında pirinçlerin dibini tutmaması için sürekli karıştırmaya devam edin.

Pirinçler kavrulduktan sonra tencereye 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyin. Sonrasında içine 2,5 su bardağı kadar kaynamış su ilave edin. Tenceredeki pilavı kısık ateşte suyunu çekinceye ve pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Pilavınız piştikten sonra kapağı kaldırıp tencerenin üstüne bir bez ya da havlu koyun ve yeniden kapağı kapatın. Bu şekilde pilavınızın bir süre demlenmesini sağlayın. Ardından pilavınızı sıcak sıcak servis edin.

GELİN PASTASI TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

4 yumurta

Bir su bardağı un

Bir su bardağı toz şeker

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Keki ıslatmak için:

Bir buçuk su bardağı süt

Muhallebisi için:

Bir litre süt

Bir paket krem şanti

Bir su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

Bir paket vanilya

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Yapılışı

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve toz şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpın. Şekerin de bu aşamada erimesi lazım.

Kabın içine unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyin ve mikserle tekrar çırpın. Kek karışımınız hazır.

Orta boy kare borcamın dibini yağlayın. Kek harcını borcama aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar keki pişirin. Keki soğuması için bekletin.

Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine bir sütü gezdirin. Kekin sütü tamamen çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bekletin.

Sıra geldi muhallebisini hazırlamaya. Sütü, şekeri, nişastayı ve unu tencereye alın.

Çırpıcı yardımıyla orta ateşte sürekli karıştırın. Muhallebi yoğun kıvam alıp kaynamaya başladığında tencereyi ocaktan alın.

Muhallebinin ilk sıcaklığı çıkınca içine vanilyayı ve krem şantiyi ekleyin.

Mikserle 5 dakika boyunca çırpın.

Hazırladığınız muhallebiyi kekin üzerinde eşit bir şekilde yayın. Borcamın üzerini streç film ile sarıp bir gece dolapta bekletin.

Gelin pastasını ertesi gün dolaptan çıkarın. Üzerine hindistan cevizi serperek süsleyin. Dilerseniz kırmızı meyvelerle de süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



