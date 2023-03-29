'Bugün iftarda ne pişirsem?' diyenler için leziz tarifler! 7.gün iftar menüsü

İftar menülerinde ne yapabilirim diye düşünüyorsanız hazır iftar menülerinden ipucu alabilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli yemekler için bu tarifler kaçınılmaz bir fırsat olarak görülüyor. Gün boyu tutulan orucun ardından doyurucu bir menü isteyenler için 7. gün iftar menüsünde; Közlenmiş domates çorbası, tavuk şiş, patates püresi, karamelli trileçe tatlısı yer alıyor.

7.GÜN İFTAR MENÜSÜ

KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1, 5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

3, 5-4 su bardağı su

Tuz, karabiber, tatlı toz biber ve kekik

Yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Yıkayıp kuruladığınız domatesleri kabuklarını soymadan ortadan ikiye bölün.

Soğanı da kabuklu olarak ortadan ikiye bölüp sarımsaklar ve domatesler ile birlikte yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine zeytinyağı gezdirip 20-25 dk kadar sebzeleri fırında güzelce közleyin.

Zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte unu derince bir tencereye alıp unun kokusu çıkana dek kavurun.

Ardından salçayı ve 1 çay kaşığı toz biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Fırından çıkarıp kabuklarını soyduğunuz domatesler, soğan ve sarımsakları tencereye alıp yarım bardak kadar su ekleyerek el blender’ından geçirin.

3 su bardağı kadar kaynar su, tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek birkaç taşım kaynatın.

Çorbanızı kızarmış ekmek ve kaşar peyniri ile servis edebilirsiniz.

TAVUK ŞİŞ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kemiksiz kuşbaşı tavuk göğsü

1 adet büyük boy soğanın suyu

2 yemek kaşığı yoğurt

3 diş sarımsak

1,5 kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru kekik

1 dal biberiye (arzuya göre)

Araları için:

1 adet kapya biber

1 adet kabak

100 gram mantar

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Derin bir kabın içerisine zeytinyağı, yoğurt, soğan suyu, rendelenmiş sarımsakları, tuz ve baharatları atarak güzelce karıştırın.

Üzerine kuşbaşı şekilde doğranmış tavuk göğüslerini aktarın ve marinasyonla iyice harmanlayın. Bu tavukların üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat vaktiniz varsa 1 gece kadar dinlendirin.

Mantar hariç (mantarları minik kültür mantarlarından seçin) diğer tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve boyutlarda doğrayın. Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanlayın.

Çöp şişlere sebzeleri ve tavukları bir bir geçirin. Tüm malzemeler bitene kadar işleme devam edin.

Bir fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Fırının orta kısmına bu tepsiyi yerleştirin. Üzerine fırın telini yerleştirin.

Fırını 180 derecede 5 dakika kadar ısıtın. Ardından telin üzerine çöp şişleri dizerek pişmeye bırakın. Belli aralıklarla yönlerini değiştirmeyi ihmal etmeyin.

20-25 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra çıkarıp servis edin.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

6-8 tane patates

Su (patatesleri haşlamak için)

2 kaşık tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Patates püresi için öncelikle patatesler soyulur, doğranır ve bol suda kaynatılır.

Yumuşayan patatesler süzülür.

Soğumadan içine tereyağı ilave edilir ve ezilir.

Süt, tuz ve karabiber eklenir.

İyice püre haline gelene kadar ezilir.

Patates püresi sıcak olarak yemek ile servis yapılır.

KARAMELLİ TRİLEÇE TARİFİ

Malzemeler

5 adet yumurta

Bir su bardağı toz şeker

Bir su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Kek şerbeti için:

4 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 kutu krema

Karamel sosu için;

Bir bardak toz şeker

Bir kutu krema

Bir yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Derin bir kase içinde yumurta ile şekeri mikserle iyice çırpın.

Şekerler eriyene ve karışımın rengi açılıp krema kıvamına gelen kadar çırpmaya devam edin.

Daha sonra yağı yavaşça ekleyip tekrar çırpın.

Bu karışım içine un, irmik, kabartma tozu ve vanilyayı koyup tahta kaşıkla alttan üste doğru karıştırın.

İyice harmanlandığında yağlanmış fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 170° fırında 10 dakika pişirin.

Daha sonra fırının sıcaklığını 150 dereceye düşürüp 20-25 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz.

Keke batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

Hazırladığınız kekin ilk sıcaklığının çıkması için kenarda bekletin.

Sütlü şerbet için inek sütü, manda sütü ve keçi sütünü tencereye alın.

Şekerini de ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve ılımaya bırakın.

Eğer bu üç sütü bulamıyorsanız inek sütü ve krema ile aynı işlemi yapabilirsiniz.

Keki ılıkken dilimleyip kürdanla delikler açın ve soğuk şerbeti üzerine dökün.

Bu şekilde biraz buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olur.

Daha sonra şerbeti tamamen çektiğinde, üzerine hazır karamel sosu güzelce yayın.

Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

KARAMELLİ SOSUN HAZIRLANMASI

Trileçe tatlısının sosu için, bir karıştırma kabının içerisine 2 kutu krema, 4 su bardağı süt -çok fazla şerbetli sevmezseniz süt miktarını azaltabilirsiniz- ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edip mikser yardımı ile çırpın.

Arada bir karıştırarak şeker parçalarının eriyip erimediğini kontrol edin.

Karamel sos için çelik tencerede şekeri karamelize edeceğiz.

Bu işlem sırasında şekeri yakmamak için biraz dikkat etmeliyiz.

Bir su bardağı toz şekeri, orta ateşte ısıtılan çelik tencerenin içine boşaltıyoruz.

Şekerin yanmaması için, tencerenin altını zaman zaman kısıyor, tencereyi ocaktan kaldırıyoruz.

Birkaç dakika şekere hiçbir şey olmamış gibi görünecek ama bir anda erimeye başlayacak ve hemen karamel rengine dönecek bu yüzden dikkat etmeli.

Bir kaşık ya da çırpıcı yardımı ile arada sırada şekeri karıştırmalıyız.

Karamel sosun kıvamını, içerisine koyduğumuz krema miktarını azaltarak koyulaştırabilirsiniz.

Eriyen şekerin üzerine tereyağı ilave ederek çırpıyoruz.

Bu işlemden sonra sıvı krema ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz ve şekerin eriyip kıvama gelmesini bekliyoruz.

AFİYET OLSUN!

