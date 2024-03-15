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    'Bugün iftarda ne pişirsem?' diyenler için pratik tarifler! Ramazan'ın 5. günü iftar menüsü!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    15.03.2024 07:04
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    İftar menü fikirleri Ramazan ayında en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Her gün farklı menü çıkartmak zorlayıcı olduğu bu ayda hazır yemek menüleri oldukça fayda sağlıyor. 'Bugün iftarda ne pişirsem?' diye düşünenler hazır menülerden ipucu alıyor. Ramazan ayının 5. gününde iftarda ne pişirsem diye düşünenlere pratik menü hazırladık.

    İftar menüleri doyurucu ve pratik yemek tariflerini içeriyor. 15 Mart Cuma tarihinde gerçekleşecek olan Ramazan'ın 5. günü iftar menüsünde şehriye çorbası, biber dolması, yoğurtlu brokoli salatası ve haşhaşlı revani tatlısı tarifleri yer alıyor.

    5. GÜN İFTAR MENÜSÜ 15 MART 2024 CUMA

    ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler;

    • Bir çay bardağı tel şehriye
    • Bir adet rendelenmiş domates
    • Bir yemek kaşığı salça
    • Bir fincan sıvı yağ
    • Tuz
    • Nane
    • 5 su bardağı su

    Tarif;

    • İlk olarak tencereye sıvı yağı alın. Orta ateşte ısıttığınız yağın içine salçayı ilave edin ve kavurun.
    • Salça kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi tencereye alın ve kavurmaya devam edin.
    • Birkaç dakika sonra suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
    • Çorba suyu kaynamaya başladığında içine arpa şehriyeleri ekleyin.
    • Ardından tuz ve naneyi de tencereye ilave edin.
    • Şehriyeler yumuşayınca çorbanız hazır hale gelecektir.

    BİBER DOLMASI TARİFİ

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    Malzemeler;

    • Yarım kilo dolmalık biber
    • 2 su bardağı pirinç
    • 2 adet domates
    • Bir adet kuru soğan
    • Bir yemek kaşığı domates salçası
    • Yarım demet maydanoz
    • Sıvı yağ
    • Tuz
    • Karabiber
    • Nane

    Tarif;

    • Biber dolması içi hazırlamakla tarife başlayabiliriz.
    • Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.
    • Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın.
    • Pirinci yıkayın.
    • Derin bir kabın içinde soğanı, pirinci, ince kıyılmış maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve tüm baharatları harmanlayın.
    • Dolmalık içini hazır ettikten sonra içini çıkarıp temizlediğiniz biberin içini harçla doldurun.
    • Dolmaları derin bir tencerenin içine dizin.
    • Biberlerin ağız kısmını dilerseniz domatesle dilerseniz de biberlerin baş kısımlarıyla kapatın.
    • Bir kabın içinde salçalı su hazırlayın.
    • Bu suyu tencereye aktarın.
    • Suyun biberlerin üzerini geçmemesine dikkat edin.
    • Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

    YOĞURTLU BROKOLİ SALATASI TARİFİ

    yoğurtlu brokoli salatası

    Malzemeler;

    • 1 adet küçük brokoli
    • 2 adet havuç (rendelenmiş)
    • 5 yemek kaşığı mısır konservesi
    • 3 tutam dereotu veya maydanoz
    • 2 diş rendelenmiş sarımsak
    • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
    • 1 yemek kaşığı mayonez
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

    Tarif;

    • Brokolileri çiçeklerine ayırın, güzelce yıkayın ve kaynar suda 5 dakika kadar haşlayın.
    • Daha sonra suyunu süzün ve soğuk sudan geçirdikten sonra bir kenarda soğumaya bırakın.
    • Rendelenmiş havucu tavaya alın üzerine zeytinyağ döküp yumuşayana kadar kavurun.
    • Yumuşayan havuçları soğuması için kenarda bekletin.
    • Uyun bir salata tabağına brokolilileri, havucu, mısırı, rendelenmiş sarımsağı, ince kıyılmış dereotunu, yoğurt, mayonez ve tuzu alın.
    • Dilerseniz üzerini ceviz parçalarıyla süsyeleyebiliriniz.
    • İyice karıştırdıktan sonra yoğurtlu brokoli salatanız servise hazır.

    HAŞHAŞLI REVANİ TATLISI TARİFİ

    hashasli-revani-

    Malzemeler;

    • 4 adet yumurta
    • 1 su bardağı toz şeker
    • 1 su bardağı sıvı yağ
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 1 su bardağı mavi haşhaş
    • 1 su bardağı irmik
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1/2 çay kaşığı karbonat
    • 2 su bardağı un (kontrol ederek)
    • 3 su bardağı su (şerbet)
    • 2 su bardağı şeker (şerbet)
    • 1/2 adet limon suyu (şerbet)

    Tarif;

    • Öncelikle şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Şerbeti soğuk olmalı.
    • Yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Daha sonra sırasıyla önce ıslak malzemeleri sonra kuru malzemeleri ilave edip çırpmaya devam edin.
    • Fırını 170 dereceye getirin. Hazırladığınız karışımı yağladığınız borcama aktarın ve kürdan kontrolü yaparak pişirin.
    • Revani piştikten sonra ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyin ve dilimledikten sonra soğumuş olan şerbeti dökün.
    • 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra çekilmiş fındıkla servis edebilirsiniz.
    • Arzunuza göre krem şanti ile de servis edebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!

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