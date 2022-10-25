‘Bugün ne pişirsem’ diye düşünenlere leziz tarifler! İşte 25 Ekim yemek menüsü

25 Ekim için sizin için hazırladığımız yemek menüsünden fikir alabilirsiniz. Menüye şifa deposu terbiyeli işkembe çorbasıyla başlayabilir ve tatlı olarak kaymaklı künefe hazırlayabilirsiniz. İşte 25 Ekim yemek menüsü...

TERBİYELİ İŞKEMBE ÇORBASI

Menüye, tam bir şifa defosu olan terbiyeli işkembe çorbasıyla başlayabilirsiniz. Leziz ve doyurucu olan işkembe çorbasının faydaları saymakla bitmez. Cildi güzelleştirir, yüksek oranda protein içerir, tok tutar. İşte terbiyeli işkembe çorbası...

TAVUKLU PİLAV

Tavuk göğsü, pirinç ve tereyağıyla hazırlanan tavuklu pilavı, sofranızda servis etmek için hazırlayabilirsiniz. Doyurucu olan bu tarif bir çok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor.

PATATES SALATASI

Salata olarak patates salatasını tercih edebilirsiniz. Patates salatası patates, maydanoz, yeşil soğan, sumak, nane ve tuz ile hazırlanıyor. İşte patates salatası tarifi...

KAYMAKLI KÜNEFE

Akşam yemeğinden sonra tatlı olarak çıtır çıtır künefe hazırlayabilirsiniz. Üzerindeki kaymak ile lezzet şöleni yaşatan künefe tarifine aşağıdaki kısımdan ulaşabilirsiniz.