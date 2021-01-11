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Patates salatası nasıl yapılır? İşte yemeye doyamayacağınız patates salatası tarifi

Betül Songur Betül Songur 11.01.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Patates salatası tarifi, kolay yapılışı ile vazgeçilmez lezzetler arasında bulunuyor. Yemeyi en çok sevdiğimiz sebzelerden biri olan patates ile harmanlanan soğan, maydanoz ve baharatların birleşimiyle oluşan patates salatası, tadı damağımızda kalan, sıkça canımızın çektiği tatlardan biri. Peki pratik hazırlanışıyla, yerken ise vazgeçemediğimiz tadıyla hafızalarda yer eden patates salatası tarifi nasıl yapılır?

Patates salatası yalnızca misafirlerimize sunduğumuz menülerde değil, günlük sofralarımızda da tercih ettiğimiz tatlar arasında yer alıyor. Bu nedenle de tarif defterlerimizde her daim açtığımız sayfalar arasında yer alıyor. Elimizin altında bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabilen pratik patates salatası tarifi sizin de vazgeçilmezlerinizden olacak.

Bazen böreğin yanına yakıştırdığımız, bazense ana yemekle birlikte yemekten hoşlandığımız herkesi mutlu edecek patates salatası bakın nasıl hazırlanıyor...

PATATES SALATASI TARİFİ

PATATES SALATASI MALZEMELERİ

  • 3 tane haşlanmış patates,
  • Yarım demet maydanoz,
  • Yarım demet yeşil soğan,
  • Sumak, nane ve tuz.

PATATES SALATASI YAPILIŞI

  • Öncelikle su dolu bir tencereye patatesler eklenir ve haşlamaya bırakılır, (Suyun patateslerin üzerinde kalmasına dikkat edin)
  • Patateslerin haşlanması beklenirken maydonozlar ve soğanlar küçük küçük doğranır.
  • Haşlanan patateslerin suyu süzülür, biraz soğduktan sonra soyulur.
  • Ardından patatesler küp küp doğranarak büyük bir kasenin içine koyulur.
  • Üzerine maydanoz ve yeşil soğan eklenir, biraz karıştırılır.
  • Ardından baharatlar ve tuz da eklenir.
  • Yağ ve limon dökülür.
  • İyice karıştırarak malzemelerin harmanlanması sağlandıktan sonra patates salatası servis için hazırdır.
  • Şimdiden afiyet olsun.

PATATES SALATASI KAÇ KALORİ?

Patates salatası kalorisinin patatesin içindeki nişasta nedeniyle korkulacak değerlerde olduğu düşünülse de sonucun farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Orta büyüklükte bir kase patates salatası yaklaşık olarak 106 kaloriye denk geliyor.

FARKLI ÇEŞİTLERİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Patates salatası en sade haliyle yukarıdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz gibi farklı tatlar arıyorsanız patates salatası tariflerinin diğer çeşitleriyle de sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

İşte deneyebileceğiniz diğer patates salatası tarifleri;

  • Patates salatasının en çok tercih edilenleri arasında yumurtalı olanı da bulunur. Bunun için patates salatasını hazırlarken haşlayacağınız yumurtaları doğrayarak salatanızın içine ekleyebilirsiniz.
  • Renk cümbüşü yaşamayı sevenler, lezzet kadar görüntüye de önem verenler için 3 renkli patates salatası da yapılacaklar listesi arasında yer alabilir. Lahana, havuç ve maydonozla birlikte mor, turuncu ve yeşili bir araya getirebilir, tarifinizi vitamin deposuna dönüştürebilirsiniz.
  • Yoğurtla birlikte hazırlayacağınız rulo patates salatası da patates salatası tarifleri arasında en çok beğenilenler arasında yer alıyor.
  • Görüntüsü ile sofralara farklı bir boyut kazandıran çanak patates salatası da misafirlerin ilgisini çeken tarifler arasında bulunuyor.
  • Gün masalarının olmazsa olmaları arasında bulunan bir patates salatası tarifi de yoğurtlu patates salatası. Denemekten pişman olmayacağınız bu tarifle sevdiklerinizin gönlünü kazanabilirsiniz.


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