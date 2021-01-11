Patates salatası nasıl yapılır? İşte yemeye doyamayacağınız patates salatası tarifi

Patates salatası yalnızca misafirlerimize sunduğumuz menülerde değil, günlük sofralarımızda da tercih ettiğimiz tatlar arasında yer alıyor. Bu nedenle de tarif defterlerimizde her daim açtığımız sayfalar arasında yer alıyor. Elimizin altında bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabilen pratik patates salatası tarifi sizin de vazgeçilmezlerinizden olacak.

Bazen böreğin yanına yakıştırdığımız, bazense ana yemekle birlikte yemekten hoşlandığımız herkesi mutlu edecek patates salatası bakın nasıl hazırlanıyor...

PATATES SALATASI TARİFİ

PATATES SALATASI MALZEMELERİ

3 tane haşlanmış patates,

Yarım demet maydanoz,

Yarım demet yeşil soğan,

Sumak, nane ve tuz.

PATATES SALATASI YAPILIŞI

Öncelikle su dolu bir tencereye patatesler eklenir ve haşlamaya bırakılır, (Suyun patateslerin üzerinde kalmasına dikkat edin)

Patateslerin haşlanması beklenirken maydonozlar ve soğanlar küçük küçük doğranır.

Haşlanan patateslerin suyu süzülür, biraz soğduktan sonra soyulur.

Ardından patatesler küp küp doğranarak büyük bir kasenin içine koyulur.

Üzerine maydanoz ve yeşil soğan eklenir, biraz karıştırılır.

Ardından baharatlar ve tuz da eklenir.

Yağ ve limon dökülür.

İyice karıştırarak malzemelerin harmanlanması sağlandıktan sonra patates salatası servis için hazırdır.

Şimdiden afiyet olsun.

PATATES SALATASI KAÇ KALORİ?

Patates salatası kalorisinin patatesin içindeki nişasta nedeniyle korkulacak değerlerde olduğu düşünülse de sonucun farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Orta büyüklükte bir kase patates salatası yaklaşık olarak 106 kaloriye denk geliyor.

FARKLI ÇEŞİTLERİ DE DENEYEBİLİRSİNİZ

Patates salatası en sade haliyle yukarıdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz gibi farklı tatlar arıyorsanız patates salatası tariflerinin diğer çeşitleriyle de sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

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