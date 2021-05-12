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Çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte kaymaklı hasır künefe tarifi...

Seo Editör-5 Seo Editör-5
12.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde en çok sevilen ve tercih edilen tatlılardan biri olan künefe, vatandaşlar tarafından sıkça aranan tarifler arasında geliyor. Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilmekte olan yemekler listesinde kadayıfın da bulunduğu söyleniyor. Peki çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte çıtır hasır ve kaymaklı künefe tarifi, malzemeleri ve hazırlanışı...

Çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte kaymaklı hasır künefe tarifi...

Künefe, vatandaşlar tarafından sıklıkla aranan tarifler arasında bulunuyor. Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilmekte olan yemekler listesinde kadayıfın da yer aldığı söyleniyor. Peki çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır?

ÇITIR HASIR VE KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Kadayıf veya tel kadayıf, un ile suyun karıştırılmasıyla elde edilmiş olan hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilmektedir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilmektedir. Kadayıf sözcüğü ise köken olarak Arapça’dan gelen ‘kadife’ sözcüğünün çoğulunu ifade eder. Kadayıf tarihi süreç boyunca Mersin, Hatay ve Gaziantep’te her yörenin kendine has tarzı ve usulüyle yaptığı bir tatlı haline gelmiştir.

ÇITIR HASIR VE KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ

Kişi sayısı: 3 kişi

Çıtır Hasır ve Kaymaklı Künefe Malzemeleri

100 gram sade yağ
100 gram kaymak
170 gram uzun tel kadayıf
85 gram Antep fıstığı

Üzeri için şerbet tarifi

½ su bardağı su
1 su bardağı şeker

Çıtır Hasır ve Kaymaklı Künefe Yapılışı

Öncelikle 70 gram yağı tepsinin içerisine yayın ve ardından uzun tel kadayıfları tepsiyi ortalayacak şekilde yağın üzerine serin. 85 gram Antep fıstığını kadayıfın üzerine serptikten sonra 100 gram kaymağı da eşit olacak şekilde fıstığın üzerine yayın. Tepsiye yerleştirdiğiniz kadayıfın sağında ve solunda olan fazla kısımları tekrardan üzerine kapatın.

Ev koşullarında mutfağınızdaki küçük olan ocakta ateşi her tarafına eşit olarak değdirecek şekilde 13 dakika pişirerek hazırlayın. Geriye kalan 20 gram yağı ise başka bir tepsiye yaydıktan sonra pişen künefeyi bu yağı yaydığımız tepsiye ters olarak çevirin. Çevirdiğimiz künefeyi de 5 dakika daha pişirin. Daha önce hazırladığınız yarım bardak suya 1 bardak şekeri de ilave edip 5 dakika kaynatarak soğumaya bırakın. Şerbet iyice soğuduktan sonra künefe sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde üzerine doğru gezdirin. Servis etmeden önce üzerine kaymak ekleyin. (İsteğe bağlı olarak kaymaksız da tüketebilirsiniz.) Afiyet olsun.

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