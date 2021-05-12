Çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır? İşte kaymaklı hasır künefe tarifi...

Künefe, vatandaşlar tarafından sıklıkla aranan tarifler arasında bulunuyor. Selçuklu ve Anadolu Beylikleri zamanında imaretler ve aşhanelerde verilmekte olan yemekler listesinde kadayıfın da yer aldığı söyleniyor. Peki çıtır hasır ve kaymaklı künefe nasıl yapılır?

ÇITIR HASIR VE KAYMAKLI KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Kadayıf veya tel kadayıf, un ile suyun karıştırılmasıyla elde edilmiş olan hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilmektedir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilmektedir. Kadayıf sözcüğü ise köken olarak Arapça’dan gelen ‘kadife’ sözcüğünün çoğulunu ifade eder. Kadayıf tarihi süreç boyunca Mersin, Hatay ve Gaziantep’te her yörenin kendine has tarzı ve usulüyle yaptığı bir tatlı haline gelmiştir.

ÇITIR HASIR VE KAYMAKLI KÜNEFE TARİFİ

Kişi sayısı: 3 kişi

Çıtır Hasır ve Kaymaklı Künefe Malzemeleri

100 gram sade yağ

100 gram kaymak

170 gram uzun tel kadayıf

85 gram Antep fıstığı

Üzeri için şerbet tarifi

½ su bardağı su

1 su bardağı şeker

Çıtır Hasır ve Kaymaklı Künefe Yapılışı

Öncelikle 70 gram yağı tepsinin içerisine yayın ve ardından uzun tel kadayıfları tepsiyi ortalayacak şekilde yağın üzerine serin. 85 gram Antep fıstığını kadayıfın üzerine serptikten sonra 100 gram kaymağı da eşit olacak şekilde fıstığın üzerine yayın. Tepsiye yerleştirdiğiniz kadayıfın sağında ve solunda olan fazla kısımları tekrardan üzerine kapatın.