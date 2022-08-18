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Şifa dağıtıyor: Terbiyeli işkembe çorbası tarifi! İşkembe çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Faydaları nelerdir?

18.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalık çorbaları denilince ilk akla gelenler arasında işkembe çorbası yer alıyor. İşkembe çorbası oldukça lezzetli olsa da kötü kokusu ve yapımının zor olduğu düşünülerek evde yapmaktan uzak duruluyor. Ancak işkembe çorbasını çok kolay bir şekilde evde yapabilmeniz mümkün. Evde işkembe çorbası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu tarifi okuyabilirsiniz.

Şifa dağıtıyor: Terbiyeli işkembe çorbası tarifi! İşkembe çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Faydaları nelerdir?

İşkembe çorbası özellikle geceleri oldukça tercih edilen çorbalar arasında bulunuyor. Çorbacıların bir numaralı çorbası olan bu çorbanın evde de mutlaka denenmesi gerekiyor. İşkembe çorbasının mide rahatlatıcı özelliğinin yanında çok çeşitli faydaları bulunuyor. Evde kolayca yapacağınız bu işkembe çorbasının tadına bayılacaksınız.

TERBİYELİ İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram işkembe(iyi temizlenmiş)
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un

Haşlamak için:

½ adet limon suyu
1 adet küçük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
6 su bardağı su

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
½ adet limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Servisi için:
½ çay bardağı sirke
4 diş sarımsak

Yapılışı

  • İyi temizlenmiş 1 kilogram işkembenin üzerini geçecek kadar su ilave edip, işkembeler yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika haşlayın.
  • İşkembe haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla kaseye aktarın.
  • Ayrı bir tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine 3 yemek kaşığı unu ileve edin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Süzdüğünüz ve ılınmış olan haşlama suyundan tavaya azar azar ekleyin. Unun topaklanmaması için; bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.
  • Bu karışımı işkembeleri haşladığınız tencerenin içerisine sürekli olarak karıştırarak yavaş yavaş yedirin.
  • Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta sarısı ve yarım limon suyunu ayr bir kapta çırpın.
  • Terbiye karışımını kaynamakta olan haşlama suyu ile ılıştırdıktan sonra çorba tenceresine azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.
  • Son olarak; haşlanan işkembeyi çorbaya ilave edin ve kısık ateşte, 15 dakika kadar kaynatarak pişirin.
  • Sarımsakları rendeledikten sonra sirke ile karıştırın. Servis kaselerine aldığınız çorbayı, sarımsaklı sirke ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

İŞKEMBE ÇORBASI FAYDALARI

Kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından son derece zengin bir kaynak olan işkembe çorbası vücudu enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor.
Kalsiyum içeriği ile kas ve kemik yapısını destekliyor.
İşkembe çorbasının yararları arasında antioksidan özelliği de sayılabilir. Antioksidan içeren tüm besinler kanser türlerine karşı koruma sağlarlar.
Düzenli olarak tüketilen işkembe çorbası vücutta bulunan virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir.
Uzun süre tok tutar ve yüksek enerji verir.
Yüksek lif içeriği ile mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayarak sindirimi düzenleyen işkembe çorbası metabolizmanın da hızlanmasını sağlar.
İşkembe çorbasının faydaları nelerdir sorusunun yanıtları arasında göz sağlığı da var. Gözlerin görüş yeteneğini keskinleştirir ve daha iyi görmesini sağlar.
Ağrı kesici özelliği vardır. Yorgunluk ve vücut ağrılarına iyi gelir.
İşkembe çorbasının özellikle kadınların çok hoşuna gidecek bir özelliği vardır ki o da yaşlanma etkilerini geciktirmesidir. Cilt güzelliğini koruyan işkembe çorbası adeta bir gençlik iksiridir.
Hücre yenileyici özelliği vardır ve doku hasarlarını önler.
Organlara enerji akışı sağlar.
İşkembe çorbası beyindeki sinir hücrelerini yeniler, stres ve depresyona iyi gelir.
İşkembe yüksek oranda protein içerir.

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