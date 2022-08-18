Şifa dağıtıyor: Terbiyeli işkembe çorbası tarifi! İşkembe çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Faydaları nelerdir?

İşkembe çorbası özellikle geceleri oldukça tercih edilen çorbalar arasında bulunuyor. Çorbacıların bir numaralı çorbası olan bu çorbanın evde de mutlaka denenmesi gerekiyor. İşkembe çorbasının mide rahatlatıcı özelliğinin yanında çok çeşitli faydaları bulunuyor. Evde kolayca yapacağınız bu işkembe çorbasının tadına bayılacaksınız.
1 kilogram işkembe(iyi temizlenmiş)
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
Haşlamak için:
½ adet limon suyu
1 adet küçük boy kuru soğan
2 diş sarımsak
6 su bardağı su
Terbiyesi için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
½ adet limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Servisi için:
½ çay bardağı sirke
4 diş sarımsak
Yapılışı
Kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum açısından son derece zengin bir kaynak olan işkembe çorbası vücudu enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyor.
Kalsiyum içeriği ile kas ve kemik yapısını destekliyor.
İşkembe çorbasının yararları arasında antioksidan özelliği de sayılabilir. Antioksidan içeren tüm besinler kanser türlerine karşı koruma sağlarlar.
Düzenli olarak tüketilen işkembe çorbası vücutta bulunan virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir.
Uzun süre tok tutar ve yüksek enerji verir.
Yüksek lif içeriği ile mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayarak sindirimi düzenleyen işkembe çorbası metabolizmanın da hızlanmasını sağlar.
İşkembe çorbasının faydaları nelerdir sorusunun yanıtları arasında göz sağlığı da var. Gözlerin görüş yeteneğini keskinleştirir ve daha iyi görmesini sağlar.
Ağrı kesici özelliği vardır. Yorgunluk ve vücut ağrılarına iyi gelir.
İşkembe çorbasının özellikle kadınların çok hoşuna gidecek bir özelliği vardır ki o da yaşlanma etkilerini geciktirmesidir. Cilt güzelliğini koruyan işkembe çorbası adeta bir gençlik iksiridir.
Hücre yenileyici özelliği vardır ve doku hasarlarını önler.
Organlara enerji akışı sağlar.
İşkembe çorbası beyindeki sinir hücrelerini yeniler, stres ve depresyona iyi gelir.
İşkembe yüksek oranda protein içerir.
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