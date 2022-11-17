'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 17 Kasım yemek menüsü

Hazırlayacağınız menü için yemek tarifleri arıyorsanız haberimizde denenmiş, leziz ve nefis yemek tariflerine haberimizde yer verdik. Bugün gribe iyi gelen tavuk çorbası ile başlangıç yapabilirsiniz. İşte 17 Kasım yemek menüsü...

TAVUK ÇORBASI

Gribe iyi gelen tavuk çorbası tarifini başlangıç olarak hazırlayabilirsiniz. Şifa deposu bu tarif ayrıca bir o kadar da leziz. Tavuk çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

SARAY KATMERİ

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan saray katmeri tarifi çok beğenildi. Un, yumurta, süt gibi temel malzemelerden hazırlanan saray katmeri iç harç ve beşamel sos ile nefis bir tarife dönüşüyor.

PEYNİRLİ RAVİOLİ

İtalyan usulü peynirli ravioli Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hazırlandı. Görüntüsüyle iştah kabartan bu tarif deneyenlerden tam not aldı. Peynir çeşitleriyle hazırlanan bu tarif ağızda dağılan kıvamıyla adeta lezzet şöleni yaşatıyor.

NEVZİNE TATLISI

Kayseri'nin sevilen yemeği nevzine tatlısına, menünüzde yer verebilirsiniz. Bu tarif tahin, ceviz, pekmez gibi malzemelerle hazırlanıyor. Afiyet olsun...